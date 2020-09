'Jeg kan huske, jeg tænkte, om jeg kunne hoppe op på cyklen igen og stadig vinde?'

Ordene kommer fra Chloé Dygert. Det er de første, siden hun torsdag styrtede under VM i enkeltstart. Et styrt, hvor hun mistede kontrol over cyklen, fløj ud over et autoværn og fik skåret knæet op.

Noget, hun ikke lagde mærke til lige med det samme, fortæller hun på Twitter.

I stedet var det konkurrence-genet, der i første omgang fyldte i hovedet på hende. Vi skal advare om stærke billeder længere nede i artiklen.

Chloé Dygert fik førstehjælp på stedet. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Chloé Dygert fik førstehjælp på stedet. Foto: MARCO BERTORELLO

'Det første jeg husker er, at jeg spurgte Jim Miller (fra USA Cycling, red.), om jeg var færdig,' skriver Chloé Dygert og uddyber, at svaret kom ret hurtigt, da det gik op for hende, hvor slemt det stod til.

'Så kiggede jeg ned og så mit ben. Tak for alle jeres hilsener. Jeg vender tilbage,' skriver hun om den grimme skade, hun fik i særligt venstre knæ.

I første omgang fik hun behandling på stedet, så i en ambulance og så gik turen med fly. Hun blev fløjet til hospitalet i Bologna, hvor et stort hold af læger stod klar til at tage imod hende.

»Lægerne var meget bekymrede for det dybe sår i benet, fra da hun ramte autoværnet. Det er forfærdeligt og kvalmende, og det bliver hårdt for Chloé at komme tilbage,« har cykelstjernens træner Kristin Armstrong fortalt til Cyclingnews.

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

Det var også træneren, der fik den hårde opgave at ringe til Chloé Dygerts familie, som ikke var med til løbet på grund af situationen med coronavirus.

»Jeg ringede til hendes far, hvilket var hårdt - og det er svært at finde ud af, hvad du skal sige. Det rammer folk; familie, elskede og også andre ryttere. Billedet af, at sådan noget her sker rammer folk mentalt. Denne her situation har påvirket folk på så mange niveauer,« fortæller Kristin Armstrong.

Hun så selv løbet hjemme i sofaen, og hun kan knap nok huske situationen omkring styrtet, fordi hun blev så rystet.

Det var hollandske Anna van der Breggen, der vandt torsdagens VM i enkeltstart. Danske Emma Norsgaard Jørgensen blev nummer syv.