Det var det helt store mål. En drøm, der så ud til endelig at gå i opfyldelse.

I stedet for blev den smadret på brutal vis.

For da Mads Pedersen tonsede gennem den mytiske Arnberg Skov under det legendariske løb Paris-Roubaix, virkede han ustoppelig.

Sol, måne og stjerner stod lige, og 2021 lignede endelig udgaven, hvor danskeren skulle sejre. Men så gik det galt. Og så havnede den tidligere verdensmester i sit livs største nedtur.

Mads Pedersen under Paris-Roubaix i 2021. Foto: FRANCOIS LO PRESTI Vis mere Mads Pedersen under Paris-Roubaix i 2021. Foto: FRANCOIS LO PRESTI

Det fortæller han i podcasten Forhjulslir.

»Der var så meget fokus på Roubaix. Der var styr på alt, det hele var testet. Der var ikke noget at komme efter overhovedet, og det var drømmevejr,« siger Mads Pedersen om løbet, som var det vigtigste i hans kalender det år.

Langt hen ad vejen så han flyvende ud i løbet, der gik over i historien grundet de voldsomme vejrforhold. Lige efter Mads Pedersens hjerte.

Men midt på brostensstykket i Arnberg-skoven blev han 'fældet' af INEOS-rytteren Luke Rowe, der pludselig kørte tværs ind over brostenene.

Sonny Colbrelli vandt den episke udgave af Paris-Roubaix. Foto: BERNARD PAPON Vis mere Sonny Colbrelli vandt den episke udgave af Paris-Roubaix. Foto: BERNARD PAPON

Mads Pedersen kolliderede så voldsomt med ham, at Trek-rytteren røg af cyklen og styrtede, så han måtte udgå.

»Det gjorde rigtig ondt at lande midt i Arnberg Skoven med en knækket cykel og knækket moral. Det tror jeg er en af de få gange, hvor det virkelig knækkede for mig,« siger Mads Pedersen.

Skuffelsen var karrierens største. Den var så stor, at den ellers hårdføre stjerne ikke kunne holde tårerne tilbage.

»Det her var det største knæk, jeg nogensinde har haft. Det var ikke sjovt, og jeg sad og græd i bilen på vej tilbage, fordi jeg vidste, at det var en af de dage, jeg kunne have kørt med om sejren,« afslører han om den 3. oktober i fjor.

»Men fuck mand. Det gjorde, virkelig, virkelig ondt. Den dag og den aften var jeg bare ødelagt.«

Mads Pedersen endte som bekendt med at udgå. Akkurat som han gjorde i 2022-udgaven.