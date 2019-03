Den østrigske cykelrytter Stefan Denifl indrømmer brug af doping.

Det oplyser statsadvokaten i Innsbruck til den østrigske tv-kanal ORF ifølge nyhedsbureauet NTB.

Ifølge avisen Kronen Zeitung blev Denifl arresteret fredag, men er blevet løsladt igen efter at have indrømmet bloddoping.

Stefan Denifl har tidligere vundet en etape i Vuelta a España - det skete i 2017.

Foto: JOSE JORDAN

Østrigeren har i løbet af sin karriere kørt på cykelhold som Cervélo TestTeam, Leopard Trek og IAM Cycling.

I efteråret 2018 annoncerede Denifl, at han havde underskrevet en kontrakt med CCC, men to måneder senere blev det meddelt, at kontrakten var annulleret på grund af 'personlige årsager'.

Afsløringen af Denifls brug af forbudte stoffer sker i kølvandet på onsdagens doping-skandale, hvor ni personer blev anholdt i forbindelse med VM i de nordiske skisportsdiscipliner. Blandt de anholdte var fem skiløbere.

En af de anholdte var langrendsløberen Max Hauke, som blev grebet på fersk gerning, da han sad med en nål i armen og var i fuld gang med at blod-dope sig, da politiet brød ind på hans værelse.

/ritzau/