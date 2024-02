Det var i november, at Michael Stærke begyndte at mærke, hvor det bar henad.

I den forgangne måned var hans gode kollega Rasmus Staghøj blevet fyret, og så blev Stærke pludselig spurgt, om han ville være med til at dække verdens største cykelløb i sommeren 2024 – Tour de France.

At han skulle være den nye vært på 'AftenTour', vidste han dog ikke fra begyndelsen.

»Da jeg fik det at vide, vidste jeg, det nok var som vært i en eller anden rolle, enten om aftenen eller om dagen,« siger Michael Stærke til B.T.

Michael Stærke har dækket Tour de France adskillige gange. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Michael Stærke har dækket Tour de France adskillige gange. Foto: Henrik Ohsten

»Om dagen er det mere kaotisk, hvor det er sværere at planlægge. Der må man også tage det, der kommer. Om aftenen kan man planlægge den halve time på en helt anden måde.«

Valget faldt altså på aftenformatet, hvor det er Rasmus Staghøj, der de seneste år har budt seerne velkommen, flankeret af en ekspert.

I år er det Michael Stærkes tur.

»Jeg er ydmyg over det og går ind til det med en stor glæde. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan følge op. Staghøj gjorde det fantastisk godt, synes jeg. Men jeg gør det på min måde, sådan skal det også være,« siger han om opgaven, der ligger midt i en voldsom sportssommer for TV 2, der også har rettigheder til Superligaen, OL, EM og Vuelta a España.

»Jeg er også med på, at det er et år med mange ting, så jeg gør det også lidt i firmaets ånd. Senere på sommeren skal jeg også lave OL og Vuelta, så det bliver en voldsom sommer. Jeg er stolt over, at TV 2 mener, jeg er den bedste til at hjælpe med at varetage de opgaver,« fortæller han.

Det er langtfra første gang, Michael Stærke skal følge den franske rundtur.

Hans cv tæller adskillige tjanser som vært og reporter for TV 2 ved storløbet, ligesom han også har dækket de to andre grand tours – Giro d'Italia og Vuelta a España.

Men selvom han går til den nye rolle med stor entusiasme, tager han det hele med ophøjet ro.

Rasmus Staghøj (tv.) var indtil videre vært på programmet 'AftenTour', der sendes under Tour de France. Nu tager Michael Stærke over. Vis mere Rasmus Staghøj (tv.) var indtil videre vært på programmet 'AftenTour', der sendes under Tour de France. Nu tager Michael Stærke over.

»Jeg ved, at denne her rolle er stor på TV 2. På den måde synes jeg, det er en stor tjans. Men misforstå mig ikke – for mig er det en arbejdsopgave,« forklarer han og fortsætter.

»Det er ikke sådan, at jeg ikke er ydmyg og ikke har respekt for det. Men når jeg står i det, tænker jeg ikke over, om der er mange, der ser det.«

Michael Stærke fortæller også, at han er kommet med et opråb.

For med den store Tour-erfaring har han allerede en holdning til, hvordan han vil være med til at ændre 'AftenTour.'

»Jeg har været med til at råbe op, da jeg fandt ud af, at jeg skulle ind i rollen,« fortæller Michael Stærke om programmet, der som oftest bliver sendt fra et rytterhotel, dagligt.

»Sidste år var dem, der lavede 'AftenTour' ikke i startbyerne. Jeg har råbt op om, at det synes jeg, man skal. Der er mulighed for at tale med så mange dér, og ellers synes jeg, vi er for langt væk fra cykelløbet.«

I stedet kommer det erfarne TV 2-ansigt til at følge feltet på allertætteste hold for første gang siden 2020, hvor han sidst fulgte løbet i Frankrig.

Selvom den vilde sportssommer betyder en del måneder væk hjemmefra, er det dog ikke noget problem.

»Jeg jubler jo ikke over at skulle rejse, jeg har fire børn derhjemme. Men jeg skal ikke brokke mig, for så kunne jeg jo bare sige nej,« fortæller Michael Stærke.

»Det er fedt, og familien bakker op. Jeg glæder mig selvfølgelig til at komme afsted. Nu har jeg snart været på TV 2 i 20 år og lavet Tour, store løb og OL, så det har været en del af præmissen i vores familie altid. Men i år bliver der ikke meget ferie,« siger han og griner.

Michael Stærke skal også kommentere en række cykelløb på kanalen her i foråret sammen med Dennis Ritter.