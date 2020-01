Så snart noget er associeret til Bjarne Riis' navn, skaber det debat.

Sådan har virkeligheden været siden 2007 for den danske cykelprofil, hvor han indrømmede brugen af doping i løbet af sin aktive cykelkarriere.

Onsdag blev Riis' indtræden på topplan officiel, da han sammen med Team Virtu købte en tredjedel af Team NTT. Danskeren bliver team manager for holdet, og nyheden har været dækket bredt rundt om i Europa.

Blandt andet bliver Riis kaldt for 'en af cykelsportens mest kontroversielle' af det norske medie VG, der påpeger hans dopingfortid fra 1993 til 1998, men også at Riis kendte til brugen af doping hos sine ryttere i sin tid på Team CSC (Det indrømmede Riis i en rapport fra Anti Doping Danmark og Dansk Idrætsforbund i 2015).

Artiklen er desuden ledsaget af et klip fra dagen, hvor Bjarne Riis indrømmer brugen af doping.

Norske Dagbladet vinkler også på, at en 'Tidligere doper bliver Boasson Hagens (en norsk Team NTT-rytter, red.) chef'.

Britiske medier som Daily Mail og Cyclingnews understreger hans comeback til topniveauet og forhandlingerne med Deuceuninck-Quick Step og Katusha inden aftalen med Team NTT, men fremhæver også Riis' 'kontroversielle side'.

Særligt hårdt er det belgiske medie Le Soir, der kalder Bjarne Riis for en 'paria' i overskriften og påpeger, at han har mere brug for cykelsporten end omvendt.

Bjarne Riis ved offentliggørelsen af Team Virtus indtræden i Team NTT på Hotel D'Angleterre. Foto: Liselotte Sabroe

Derudover bliver Riis beskrevet som 'en af de mest dæmoniske og omdiskuterede personligheder, der står for en cykelsport, man i dag håber er forsvundet. Den, der står for løgn og bedrag'.

»Når vi vælger den vinkel, er det, fordi han har indrømmet at have dopet sig som rytter, men også fordi han har indrømmet, at han kendte til doping på sit hold som manager,« forklarer journalist på Le Soir Eric Clovio til B.T.

»Han gentager en fejl, som han begik 10-15 eller 20 år tidligere i en anden position. En fejl kan godt tilgives, men det er forstyrrende, at han har været involveret i det samme som manager.«

»Men han har en åbenlys evne til at læse løb og få det bedste ud af sine ryttere. Alle i Belgien vil indrømme, at han er en brillant manager. Han er imponerende, og man kan mærke, at han er klog,« forklarer Eric Clovio, der mest kæder Riis sammen med tiden som rytter på Telekom, hvor Riis angiveligt gik under navnet 'Mr. 64 pct.' med hentydning til hans hæmatokritværdi.

»Hans udstråling gør nok, at han skiller vandene. Han er mystisk, virker distanceret og giver fornemmelsen af, at han analyserer en, når han kigger på en. Han virker også en anelse mistroisk. Det er grunden til, at man måske hænger mere fast i hans fortid, men det er jo også, fordi han har vundet Tour de France,« siger Clovio og understreger, at han ikke ved, hvornår der er gået længe nok til, at man skal fokusere på andet end Riis' dopingfortid.

Til gengæld insisterer han på, at man skal give Riis den kredit, han fortjener.

»Han er frygtet og respekteret af folk, og man tillægger ham helt klart nogle gode evner, så jeg tror, at mange ryttere er utålmodige i forhold til at samarbejde med ham.«

Nyheden får også spalteplads i franske L'Équipe og den spanske sportsavis AS. Her bliver det understreget, at hans comeback skal ses i lyset af Tour de France-starten i København i 2021.