Det var en frustreret Mathieu van der Poel, der spyttede på tilskuerne ved lørdagens løb i hollandske Hulst.

Ifølge cykelstjernen fra Holland fik han nok af de mange buhråb, som kom fra hjemmebanepublikummet.

Nu indrømmer han i et interview med Wielerflits, at han ikke burde have spyttet på tilskuerne, men samtidig understreger han også, at han ikke fortryder sin handling.

»Jeg vidste på forhånd, at det ikke var den bedste måde at løse sådan noget på, og jeg vidste, at det ville blive filmet. Men jeg synes heller ikke, at jeg bare skal lade det ligge,« siger Alpecin-Deceuninck-rytteren og fortsætter:

»Det er tydeligvis ikke det smarteste at gøre, det ved jeg godt selv. Det løser bestemt ikke problemet, men det bliver heller ikke løst, hvis man ikke gør noget. Jeg synes ikke, at man skal lade sådan noget passere.«

Ifølge NOS har UCI tildelt Mathieu van der Poel en bøde på 250 schweizerfranc – svarende til 2.000 kroner – for episoden.

Efter lørdagens løb, som Van der Poel vandt, ville hollænderen ikke sige, hvad tilskuerne råbte efter ham.

»Det er bedre at spørge dem selv. Det vil jeg ikke gentage. Det var ikke ting, der hører hjemme i sporten. Buhråb hører ingen steder hjemme,« lød det.

Trods Van der Poels frustration over hjemmebanepublikummet, endte dagen godt for de hollandske ryttere, da også Joris Nieuwenhuis og Lars Van der Haar endte på podiet.