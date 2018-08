Tim Merlier fra Belgien kom først over målstregen, da 3. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt blev kørt fredag.

Etapen blev kørt over 178,4 kilometer fra Næstved til Vordingborg, og undervejs var rytterne en tur forbi Møn.

Øverst i artiklen kan du se andet afsnit i den serielle dokumentar 'B.T. Backstage - Bjarne Riis og jagten på førertrøjen'

En gruppe på fem ryttere sad i udbrud stort set fra begyndelsen af etapen, men udbruddet blev indhentet, så det endte med den forventede afgørelse mellem sprinterne.

Her var Tim Merlier hurtigst, så Vérandas Willems-holdet triumferede for anden etape i træk.

Torsdag vandt Wout van Aert kongeetapen i løbet, og han kørte sig dermed i førertrøjen. Den beholder belgieren efter 3. etape.

Etapen til Vordingborg var knap kommet i gang, inden fem ryttere stak af og etablerede et udbrud.

Gruppen bestod af Charles Planet (Novo Nordisk), Eimar Reinders (Roompot-Nederlandse), Rasmus Bøgh Wallin (Coloquick), Tobias Mørch Kongstad (Riwal) og Vitaly Buts (Hurom).

De fik etableret et godt forspring, og udbruddet holdt i lang tid.

Undervejs forsøgte nummer tre i den samlede stilling, Robin Carpenter (Rally), at indhente udbryderne sammen med Krists Neilands (Israel Academy Cycling).

De blev dog opslugt af feltet, da holdene begyndte at sætte tempo for at få den forventede afgørelse mellem sprinterne.

Feltet holdt nærmest legestue med udbruddet, der fik lov til at svede i front.

Til sidst faldt flere ryttere fra udbruddet, og de to sidste blev indhentet med nogle kilometer tilbage af etapen.

Mads Pedersen fra det danske landshold satte sig i front, men han kom ikke afsted.

Til sidst var Tim Merlier hurtigst i massespurten, som han vandt foran italienerne Riccardo Minali (Astana) og Andrea Guardini (Bardiani-CSF).

Samlet fører Wout van Aert med seks sekunder ned til danske Alexander Kamp (Waoo).

Der resterer to etaper i PostNord Danmark Rundt.

Lørdag venter en enkeltstart på 19,1 kilometer i Nykøbing Falster.

Løbet afsluttes søndag med en 198,8 lang etape fra Faxe til Frederiksberg i København med afslutning på Frederiksberg Allé.

/ritzau/