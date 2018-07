Det var lige ved og næsten på en træningstur for norske Alexander Kristoff.

Under forberedelserne til Tour de France, der starter lørdag, var UAE-Team Emirates-rytteren i gang med at finpudse sin for i spurterne, hvor han skal forsøge at hive etapesejre hjem for sit mandskab.

Men under den nylige træningstur var uheldet ude - næsten da. Nordmanden har fået sat cyklen op i sprintertempo, hvilket svarer til cirka 60 kilometer i timen, da hans kæde pludseligt faldt af, fortæller han til TV 2 Norge.

På mirakuløs vis formåede han dog at blive på cyklen.

»Jeg kunne let være blevet skadet i den episode. Vi kørte stærkt under spurt-træningen. Når kæden ryger, mister man al kraft. Det er et held, at jeg ikke gik i jorden, men jeg fik den heldigves reddet. Så slipper jeg for at starte med sår eller brud. Sidste år væltede jeg med 80 kilometer i timen. Det er i hvert fald ikke fedt, så det satser jeg på at undgå i år,« fortæller han til det norske medie.

Tour de France starter lørdag, hvor fem danskere er med i løbet. Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Magnus Cort og Jesper Hansen for Astana samt Søren Kragh Andersen for Team Sunweb.