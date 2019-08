Søndag var en helt særlig dag for Luka Mezgec.

Her kørte han anden etape af Polen Rundt, men det var ikke cykelløbet i sig selv, der var stort.

Det var i stedet, at han nu kan kalde sig indehaver af intet mindre end en verdensrekord. For under løbet blev han målt til at have den højeste tophastighed i en spurt hos en cykelrytter nogensinde.

Den tidligere verdensrekord blev sat i 2014 på selv samme opløbsstrækning i Katowice af belgiske Jonas Van Genechten, men den rekord blev slået med 1,2 kilometer i timen på etapen søndag eftermiddag.

200 meter fra målet blev Mitchelton-Scotts slovenske sprinter, Luka Mezgec, målt til en hastighed på 82 kilometer i timen. Og efter løbet lagde han ikke skjul på, at det var en helt særlig oplevelse.

»Den her spurt er meget speciel. Der er en meget høj fart, og den sidste kilometer er meget lige. Det kræver lidt held, store gear og god timing«, sagde Mezgec til Cyclingnews efter sejren.

Den hurtige spurt skyldes gunstige forhold på opløbsstrækningen, hvor der er en lille nedkørsel inde på den sidste kilometer. Luka Mezgec var efter sejren heller ikke bleg for at indrømme, at han aldrig har vundet så hurtig en sprint før.

»Jeg har tidligere vundet spurter, hvor det er sluttet nedad med omkring en procent, men på sådan en nedkørsel og så hurtigt - aldrig.«

Polen Rundt slutter d. 9. August. Herefter skal Luka Mezgec formentlig køre Vuelta a Espana.