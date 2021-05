Dylan Groenewegens ni måneder lange karantæne udløber fredag, og lørdag indleder hollænderen Giro d'Italia.

Den hollandske cykelrytter Dylan Groenewegen gør lørdag comeback efter ni måneder i skammekrogen.

Det sker, når den 27-årige sprintspecialist stiller til start i Giro d'Italia, der indledes med en kort enkeltstart i Torino.

Groenewegen er forberedt på, at alles øjne vil være rettet mod ham i Italien, efter at han sidste år var involveret i landsmanden Fabio Jakobsens voldsomme styrt under Polen Rundt.

- Spørgsmålet er, hvordan de andre ryttere vil reagere på mig, og hvordan jeg vil reagere på dem, siger hollænderen til Jumbo-Visma-holdets hjemmeside.

- Jeg er parat til at acceptere enhver reaktion, og jeg ser virkelig frem til at skulle konkurrere med drengene igen, siger han.

- Jeg tror, at min tilstedeværelse vil betyde, at jeg kommer under lup i den kommende periode. Det har holdet advaret mig om. Vi må tage det, som det kommer og acceptere, hvordan alle håndterer det, siger sprinteren.

Det er blot en måned siden, at landsmanden Fabio Jakobsen (Quick-Step) gjorde comeback i Tyrkiet Rundt.

Jakobsen svævede sidste år mellem liv og død, efter at han blev presset ind i en barriere af Groenewegen på opløbsstrækningen på en etape i Polen Rundt.

Groenewegen forklarer, at det har hjulpet ham at se Fabio Jakobsen tilbage på cyklen.

- Jeg føler mig klar til mit comeback, og det har hjulpet meget at se, at Fabio også er tilbage, og at han gjorde det godt i Tyrkiet, siger Dylan Groenewegen.

Giroen starter lørdag med en enkeltstart på 8,6 kilometer i Torino. Etapeløbet består af 21 etaper og slutter 30. maj i Milano.

