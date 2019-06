Vincenzo Nibali skifter Bahrain-Merida-holdet ud med Trek, oplyser holdets ejer til La Gazzetta dello Sport.

Den italienske cykelstjerne Vincenzo Nibali tørner i næste sæson ud for cykelholdet Trek.

Det bekræfter ejeren af holdet til den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

- Jeg har skrevet kontrakt med Nibali. Fra 2020 vil han være en del af mit hold, siger ejer Massimo Zanetti.

Nibali har indgået en kontrakt for to år, så han er på Trek-holdet i 2020 og 2021, og den 34-årige italienske cykelprofil siger dermed farvel til holdet Bahrain-Merida.

Nibali blev senest nummer to i Giro d'Italia, da han i den samlede stilling sluttede 1 minut og 5 sekunder efter 26-årige Richard Carapaz fra Ecuador.

Vincenzo Nibali har sejret i samtlige Grand Tours i karrieren.

I 2010 vandt han Vuelta a España, mens han vandt Giroen i både 2013 og 2016 og også sejrede samlet i Tour de France i 2014.

Han kørte for Astana fra 2013 til 2016 inden skiftet til Bahrain-Merida.

- Vincenzo er den bedste, som Italien har, og er i verdenstoppen. Udfordringen er, hvem der kommer efter ham (af italienske ryttere, red.), men vi tror på Giulio Ciccione.

- Jeg har set, at alle ryttere har brug for en faderfigur. Holdene bliver mere og mere internationale, men der er brug for en familiær følelse. Det vil Nibali finde her, og vi vil bygge et hold på et højt niveau omkring ham, siger Zanetti.

ifølge cykelmediet Velonews, så forsøgte Astana at overtale Nibali til at vende tilbage til holdet, mens Bahrain-Merida kun ville tilbyde Nibali en forlængelse på en enkelt sæson.