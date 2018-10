Steven De Jongh blev meldt savnet mandag, da sportsdirektøren for cykelholdet Trek-Segafredo ikke returnerede hjem efter en cykeltur.

Det fik den 44-årige tidligere rytters kone til at eftersøge ham via Twitter, og mandag aften bekræftede både konen Renee Meijer samt cykelholdet på Twitter, at Steven De Jongh var blevet fundet af en helikopter.

- Steven (De Jongh, red.) er ved bevidsthed og er bragt på hospital.

- Vi henstiller til at respektere privatlivet for hans kone og familie. Holdet vil komme med en opdatering af hans tilstand, når vi modtager nyt, skriver Trek-Segafredo på Twitter.

Ifølge cyclingnews.com forlod hollænderen sit hjem mandag formiddag klokken 10.30 for at cykle en tur i området ved Girona i Spanien, hvor han bor.

Da Steven De Jongh ikke gav lyd fra sig eller returnerede igen, blev konen naturligt nervøs og efterlyste ham.

Da sportsdirektøren var fundet, opdaterede Renee Meijer sin Twitter:

- Mange tak venlige mennesker. Helikopteren har fundet @stevendejongh. Mere nyt senere. Han trækker vejret og har en puls.

Steven De Jongh var tilknyttet Saxo-Tinkoff som sportsdirektør fra 2013 til 2016.

Han er ligesom danske Kim Andersen en af sportsdirektørerne for Trek-Segafredo, der har de danske ryttere Nicklas Eg og Mads Pedersen på holdet.

