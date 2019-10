Hverken enkeltstartseksperter eller små klatrere bliver favoriseret i næste års Tour, mener Kim Andersen.

Feltet kan blive splittet fra start, og udbryderkongerne får kronede dage i næste års Tour de France.

Sådan lyder spådommen fra Kim Andersen, der er sportsdirektør på cykelholdet Trek, efter at han har overværet præsentationen af Tour-ruten i Paris.

- Allerede fra start bliver der splittelse, så der vil være ryttere, der bliver tabt i klassementet. Derfor vil der komme en masse udbrud - mange gange vil man få to forskellige cykelløb på en etape, siger Kim Andersen.

Næste års Tour de France styrer uden om legendariske bjerge som Alpe d'Huez, Col du Tourmalet og Mont Ventoux.

Til gengæld ligger den første bjergetape allerede på dag to, og der er en del nye og ukendte opkørsler på en rute, der i alt sender rytterne ud på 29 stigninger.

- Det er jo en noget speciel rute. Vi kører stort set kun i den sydlige del af landet.

- Selv om der ikke er de meget høje og kendte bjerge, tror jeg, at det bliver et hårdt Tour de France. Det bliver en meget intens Tour, spår Kim Andersen.

Sædvanen tro er Tour-arrangørerne allerede blevet beskyldt for at favorisere franske ryttere i håbet om, at løbet får sin første franske vinder siden 1985.

Ruten byder således kun på én enkeltstart, der tilmed slutter på toppen af den stejle La Planche des Belles Filles.

Derudover er der færre etaper i tynd luft, end man så i dette års Tour, som Egan Bernal vandt. Colombianeren bor i mere end 2000 meters højde og er vant til de højder, der giver andre ryttere problemer.

- Det er ingen fordel for Bernal. Hans store fordel i år var de høje bjerge. Det var virkelig i højderne, at han kørte væk. Der kunne han lave forskellen. Ellers kunne han jo ikke.

- Ruten er heller ingen fordel for enkeltstartseksperter som Tom Dumoulin eller Chris Froome, hvis han kommer tilbage. Til gengæld tror jeg, den kunne passe godt til en Romain Bardet på toppen, siger Kim Andersen.

Næste års Tour de France begynder 27. juni i Nice.

/ritzau/