De sidste to år har Mikel Landa kørt for Movistar, men det er nu slut.

Den 29-årige spaniers gode resultater har resulteret i, at Bahrain-Merida vil satse på ham efter nytår.

Mikel Landa fik for alvor gang karrieren for Astana, da han blev treer i Giro d’Italia i 2015. Derudover er det blevet til en fjerdeplads, en syvendeplads og senest en sjetteplads de seneste tre år i Tour de France.

Dermed ser det ud til, at rygterne, om at Vincenzo Nibali forlader holdet, og at han fortsætter hos Trek-Segafredo, holder stik.

We're absolutely thrilled to announce that @MikelLandaMeana is joining our team!



Read more > https://t.co/UMAytiwPzO#RideAsOne

Bahrain-Merida har ansat Team Ineos-direktøren, Rod Ellingworth, som øverste chef, og han kender Mikel Landa fra tiden på Team Sky, hvor han hjalp Chris Froome til sejr i Tour de France i 2016 og 2017.

Landa er formentlig blevet hentet til Bahrain-Merida som en del af Rod Ellingworths planer om at opbygge et helt nyt hold, hvor det tyder på, at man satser på Mikel Landa som klassementsrytter.

Rod Ellingworth er sat til at forlade Team Ineos hen over sommeren, hvorefter opbygningen af det nye Bahrain-Merida hold begynder, hvor man må gå ud fra, at den kommende øverste chef får en god portion penge til rådighed.

General manager hos Bahrain-Merida, Brent Copeland, er glad for aftalen med Landa.

»Det er med enorm glæde, at vi byder Mikel Landa velkommen på vores hold. Han er en rytter, der bringer spænding til løb med sine fantastiske klatreegenskaber, hvilket gør ham til en af de mest konkurrencedygtige ryttere i Grand Tours. Hans resultater taler for sig selv, og hans exceptionelle erfaring er noget, vi hos Bahrain-Merida ved, vi kan regne med,« siger han til holdets hjemmeside.

Også hovedpersonen selv er godt tilfreds med skiftet.

»Jeg føler mig meget stolt over, at Team Bahrain-Merida har valgt mig til at lede dette projekt. Jeg er meget spændt på de kommende udfordringer,« siger han til holdets hjemmeside.

Bahrain-Merida har ikke offentliggjort længden på kontrakten.