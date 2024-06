Juan Ayuso er for medtaget efter torsdagens uheld og trækker sig ud af det franske etapeløb.

Etapeløbet Critérium du Dauphiné er blevet en stor profil fattigere. Det spanske stortalent Juan Ayuso har valgt at trække sig fra løbet inden starten på fredagens etape.

Det meddeler hans hold, UAE Emirates, på X.

Ayuso, der var holdets kaptajn i løbet, var som mange andre ryttere i asfalten torsdag, hvor regn havde gjort vejene spejlglatte. Han faldt tungt ned på venstre side, og fredag kom regningen.

- Vi har besluttet med holdets læger, at det er for smertefuldt og risikabelt at køre i dag, så han starter ikke, siger UAE Emirates-sportsdirektør Andrej Hauptman til TV 2 Sport.

Han tilføjer, at holdet ikke umiddelbart er bekymret for Ayusos planlagte deltagelse i Tour de France, der begynder om tre uger. Her er den 21-årige spanier udset som luksushjælper for Tadej Pogacar.

Ayuso var nummer otte i den samlede stilling.

Flere ryttere kom galt afsted i torsdagens massestyrt, hvor Visma-holdet mistede både Dylan van Baarle og Steven Kruijswijk. Begge ryttere er så medtaget, at de ikke komme til start i Tour de France.

