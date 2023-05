Et yderst trist dødsfald har ramt cykelsporten.

Den blot 25-årige spanske rytter Arturo Gracvalos er død – efter at han i halvandet år har kæmpet mod en tumor i hjernen.

Det oplyser hans hold, Eolo-Kometa, på Twitter fredag.

»Det er med dyb sorg og ulidelig smerte, at vi kan offentliggøre, at Arturo Gravalos gik bort tidligt i morges.«

Arturo, rest in peace friend and mate. You will be always with us.

»Hans død efterlader et uerstatteligt hul i vores hjerter, i og med at vi altid vil huske hans glæde og evige smil,« skriver det Alberto Contador-ejede mandskab.

Tumoren blev opdaget i 2021, og siden har Arturo Gracvalos gennemgået flere operationer. Og en overgang så det ud til, at det lykkedes at nedkæmpe tumoren. Men den vendte tilbage.

Arturo Gravalos var et spansk cyklings store håb. I 2019 blev han nummer to ved de spanske U23-mesterskaber, og samme år blev han signet af Eolo-Kometa.

Grávalos fik konstateret tumoren i efteråret 2021 og blev opereret kort efter, og umiddelbart så det ud til, at tumoren var fjernet. Men den kom tilbage i en grad, der ikke kunne bekæmpes, og Arturo Grávalos måtte altså endegyldigt give op halvandet år efter.

Han kørte hele sin karriere på Eolo-Kometa-holdet, der er startet og ejet af den tidligere superstjerne Alberto Contador, der paradoksalt nok selv nær havde mistet livet på grund af en hjernesygdom.

Da Contador som 21-årig kørte Vuelta a Asturias for det spanske Once-hold faldt han af cyklen og gik i kramper. Det viste sig, at han havde en medfødt hjernefejl, der kun kunne udbedres ved en omfattende og risikabel operation.

Den fik Contador gennemført med succes, hvorfor han den dag i dag bærer et stort ar fra øre til øre.

Eolo-Kometa kører i cykelsportens næstbedste række og kører i disse dage med i Giro d'Italia, hvor det har markeret sig fornemt. Således tog Davide Bais etapesejren på 7. etape efter flot udbrudskørsel, ligesom han samme dag kom i løbet bjergtrøje, han indtil nu har forsvaret med succes.