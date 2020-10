Fernando Barcelo skal undersøges, efter at hans hjerterytme lørdag var for hurtig under Vuelta-etape.

Cofidis-rytteren Fernando Barcelo kommer ikke til at gennemføre årets Vuelta a España.

Den 24-årige cykelrytter stillede søndag ikke til start på 6. etape i løbet. I stedet skal han undersøges for hjerteproblemet takykardi, der betyder, at ens hjerterytme er for hurtig. Det oplevede han, at den var lørdag.

Det skriver han på Twitter.

- Med stor beklagelse må jeg meddele, at jeg ikke stiller til start på etapen. På anbefaling fra vores holdlæge skal jeg have foretaget nogle medicinske undersøgelser for mulige hjerteproblemer efter at have haft for hurtig hjerterytme, skriver han.

Sidste år gennemførte han sit første Vuelta a España, men i år når han altså ikke igennem løbets første uge.

Fernando Barcelo har ikke nogen professionelle sejre, men han vandt EM-bronze ved U23-herrernes landevejsløb i 2018.

/ritzau/