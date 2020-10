Jakob Fuglsang må tænke én ting lige nu: 'Det er simpelthen løgn'.

På to etaper har den danske stjerne mistet over et minut til sine største konkurrenter i Giro d'Italia, og nu har han ikke bare mistet den ene, men begge sine vigtigste hjælpere i jagten på den lyserøde trøje.

For mens Miguel Ángel López styrtede på gårsdagens enkeltstart og måtte udgå, var uheldet igen ude for Astana og Fuglsang søndag.

Denne gang var det stortalentet Aleksandr Vlasov, der udgik grundet maveproblemer.

Jakob Fuglsang kommer uden tvivl til at savne Aleksandr Vlasov under Giro d'Italia. Foto: SYLVAIN THOMAS Vis mere Jakob Fuglsang kommer uden tvivl til at savne Aleksandr Vlasov under Giro d'Italia. Foto: SYLVAIN THOMAS

Det skriver Astanas presseansvarlige under Giroen Nadine Pfeffer.

Den kun 24-årige Aleksandr Vlasov har ellers haft en kanon sæson indtil videre, hvor han blandt andet vandt Giro dell'Emilia og blev nummer tre i storløbet Lombardiet Rundt.

Russeren var udset en nøglerolle i Jakov Fuglsangs jagt på et stort resultat i årets Giro d'Italia, men løbet har udviklet sig til en regulær katastrofe for den 35-årige Fuglsang.

Efter lørdagens dårlige nyhed om, at Miguel Ángel López udgik, var Astana-kaptajnen da også en ærgerlig mand.

»Vi havde håbet på, at han kunne være god og en stor hjælp i bjergene, så vi havde tre mand at spille på til afslutningerne i bjergene og på den måde profitere lidt, men forhåbentlig får det ikke den store betydning i det samlede klassement,« sagde han.

Nu ser det ud til, at det danske klassementhåb må klare sig på egen hånd i bjergene på vej op af de italienske bjerge.