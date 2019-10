Mystikken omkring dødsfaldet har varet i mere end 15 år.

Alligevel er det stadig ikke nået frem til offentligheden, hvad der egentlig skete den 14. februar 2004, da cykelstjernen Marco Pantani blev fundet livløs med kokain i kroppen.

Men tirsdag kommer endnu en bombe i den allerede sagnomspundne sag. For her står manden, som solgte det sidste kokain til Pantani frem og fortæller, at rytteren ikke døde af en kokain-overdosis, som det ellers har været fortalt.

»Marco døde ikke af kokain. Marco blev slået ihjel,« siger dealeren, Fabio Miradossa, i programmet La Lene, som vises tirsdag aften på italiensk TV.

»Måske ville de, der myrdede ham, slet ikke slå ham ihjel, men det blev han altså. Jeg ved ikke, hvorfor politiet og dommerne dengang ikke undersøgte det til bunds.«

I 2017 afviste Italiens højesteret, at der var tale om et mord, og faktisk blev sagen lukket i 2016.

Alligevel har Marcos mor, Tonina, gang på gang forklaret, at hun mener, at hendes søn blev myrdet.

»Der var en anden på værelset. Han blev tvunget til at sluge kokain. Fra hvem? Hvorfor?« har Tonina Pantani tidligere sagt til den italienske avis, La Gazzetta dello Sport.

Marco Pantani på Tour de France-podiet i 1998 med Jan Ullrich og Bobby Julich. Foto: ERIC GAILLARD

På årsdagen for hans død tidligere i år, opfordrere hun til at genoptage efterforskningen.

Netop Fabio Miradossa mener altså heller ikke, at sandheden er kommet frem i sagen.

»De siger, at Marco var i et stadie af delirium på grund af stofferne, men jeg er overbevist om, at... Marco blev slået ihjel.«

Marco Pantani vandt både Giro d'Italia og Tour de France i 1998.