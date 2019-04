Det kører fremad for Søren Kragh Andersen, men danskeren taget det hele med ophøjet ro.

»I Danmark kan jeg egentlig ikke mærke, at jeg er blevet et større navn,« siger Søren Kragh Andersen med et fjernt blik og sin hånd på en flaske vand.

»Men jeg kan godt mærke, at mit navn er blevet mere etableret i World Touren efter sommeren sidste år, hvor jeg vandt en etape i Schweiz Rundt og Paris-Tours. Der er kommet mere respekt omkring mig. Jeg ikke bare er et talent længere, men jeg er også en dygtig, professionel cykelrytter.«

Søren Kragh Andersen ved godt, at han ikke er den samme som for bare et år siden. I sommeren 2018 brød han for alvor igennem til offentligheden, da han bar den hvide trøje ved Tour de France i syv dage, som er synonym på den unge rytter, der gør sig bedst i klassementet.

Den unge fynbo blev også nummer fem ved en tidskørsel under verdens største cykelløb.

At han er vokset, har han også fået papirer på. Mandag offentliggjorde Team Sunweb, at den unge danskers kontrakt er blevet fornyet, selvom der næsten var to år til, at den udløb.

Et sjældent tegn på anerkendelse og tillid i en cykelverden, hvor så lange kontrakter typisk ikke er en realitet. Men aftalen, der nu løber indtil 2022, er et bevis på, at hans rolle og plads i hierarkiet ikke er den samme som ved tilgangen til holdet i 2016.

»Mit mål har altid været at være kaptajn. Det er jeg ikke 100 pct. endnu, fordi vi har ryttere som Michael Matthews på holdet. Men nu er virkeligheden, at jeg skal køre resultater hjem. Det er mest det, der ændrer sig. Jeg går fra at kæmpe om den position, hvor du kan køre om resultater, til nu at være i den og skulle gøre det,« forklarer Søren Kragh Andersen som det mest naturlige i verden, kort efter offentliggørelsen af hans nye kontrakt ved et pressemøde i Waregem i Belgien.

Når jeg får modgang, tænker jeg altid, at jeg må arbejde hårdere for det. Det er aldrig spild af tid Søren Kragh Andersen

Ny kontrakt, større pres? Nej, svarer den 24-årige cykelrytter.

»Selvfølgelig presser holdet mig, men der forventes ikke mirakler. Jeg presser mig selv hårdere, end de presser mig, og jeg forventer mere af mig selv, end de gør.«

Når storebror kan, så vil jeg også

Søren Kragh Andersens storebror Asbjørn er også professionel cykelrytter. Faktisk kører han også på tyske Team Sunweb, og egentlig er det hans skyld, at Søren Kragh Andersen i sin tid satte sig op på en cykel for at køre om kap.

»I Danmark må man køre licensløb fra man er otte år, og min bror begyndte, da han var otte et halvt eller ni år. I halvandet år kiggede jeg på, men så fortalte jeg mine forældre, at jeg også ville. Så fik jeg en cykel,« fortæller Søren Kragh Andersen og smiler.

Selvom de to brødre deler arbejdsplads, ses de ikke særlig tit. Ugerne med klassikerløbene er noget ganske særligt, for her har de kørt en del af de samme løb. Men sådan bliver det ikke de kommende måneder.

»Jeg tror, at vi har et løb sammen efter de her i Belgien. Ellers ser vi ikke hinanden, ud over på træningslejr om vinteren eller til det årlige holdmøde. Der er mange på holdet, jeg kun ser én gang om året, fordi der er så mange mennesker tilknyttet et professionelt cykelhold,« siger Søren Kragh Andersen og forklarer, at han og Asbjørns tætte forhold dagligt bliver plejet ved hjælp af telefonopkald.

De to ryttere bor nemlig ikke i samme land. Storebror Asbjørn er blevet boende i Danmark, mens Søren Kragh Andersen er flyttet til Luxemburg.

»Danmark er bare for langt væk fra cykelsport,« bruger han som argument for at forklare, hvorfor han flyttede derfra. Derudover er vejret og terrænet ikke optimalt til træning.

Søren Kragh på pressemøde den 1. april. Foto: DIRK WAEM Vis mere Søren Kragh på pressemøde den 1. april. Foto: DIRK WAEM

Altid været det hele værd

Livet som cykelrytter er hårdt. Der er mange rejsedage, man giver afkald på at se familie og venner til hverdag, og man sluger bare kilometer. Både på cyklen, men også når man rejser rundt med fly eller bus.

Har du nogensinde været i tvivl, om det er det hele værd at ofre så meget?

»Nej, det har jeg faktisk ikke. Enten kan man lide det eller ej.«

Men der må da være tidspunkter, hvor tingene ikke går ens vej?

»Når jeg får modgang, tænker jeg altid, at jeg må arbejde hårdere for det. Det er aldrig spild af tid, og så må jeg bare bruge mere tid på cyklen for at forbedre mig. Hvis du tænker på at give op, har du allerede tabt. Ved modgang er der én ting at gøre: Arbejde endnu hårdere.«

Søren Kragh Andersen er imponerende. Imponerende af refleksion, imponerende af upåvirkethed og imponerende af rolighed. Det på trods af, at han endnu ikke er fyldt 25 år. Han er langtfra en færdigudviklet rytter, og faktisk er en stor del af aftalen med Team Sunweb, at han skal finde ud af, hvor hans spidskompetencer ligger. Og så har han brug for struktur og tryghed. Han er en 'planlægger', som han selv siger.

»Jeg tror, at det bliver små etapeløb uden bjerge eller kuperede etapeløb med enkeltstarter i. Og så kuperede klassikere som Flandern Rundt og Amstel Gold Race. De tror jeg, passer mig godt,« siger Søren Kragh Andersen, da han bliver bedt om at komme med et gæt på hvilke løb, hans forcer bedst passer til.

Hans potentiale er stort. Der erkendte Team Sunweb-træner Marc Reef, da kontraktfornyelsen blev offentliggjort. Næste år kommer Søren Kragh Andersen tilbage til de belgiske klassikere med ambitionen om skabe store resultater.

Søren Kragh Andersen på podiet den 9. juli 2018 under Tour de France. Foto: Jeff PACHOUD Vis mere Søren Kragh Andersen på podiet den 9. juli 2018 under Tour de France. Foto: Jeff PACHOUD

En af årets vigtigste dage

Men inden da gælder det 2019-sæsonen, og her har danskeren allerede sat sig konkrete mål: vinde nogle cykelløb.

»Jeg vil gerne vinde en enkelstart i løbet af sæsonen, men også gøre det godt i Tour de France for holdet,« siger Søren Kragh Andersen.

Han nævner også etapeløbet BinckBank i Holland til august, hvor han samlet blev nummer syv i 2018. Her kørte holdet for kaptajnen Michael Matthews, men i år skal Søren Kragh Andersen være klassementsmand og forhåbentlig køre efter en sejr.

Der er også konkrete mål lige om hjørnet. Den 7. april gælder det et af cykelsportens fem monumenter, Flandern Rundt.

»Det ville være et kæmpe skridt for mig i klassikersæsonen, hvis jeg kørte et godt resultat hjem. Søndag var et skridt i den rigtige retning (han blev nummer 11 i endagsløbet Gent-Wevelgem, red.).«

Hvad ville være et helt stort resultat til Flandern Rundt?

»I sådan et løb er det stort at køre top-10. Top-20 ville være okay.«

Flandern Rundt er en af årets vigtigste dage for Søren Kragh Andersen. Det er 'Tour de France i endagsløb'.

Faktisk er det en skam, at ikke flere danske tilskuere kommer ned og oplever de belgiske løb, forklarer den unge dansker.

»Det er noget helt specielt. Løbene er lange, handler om stress og position. I søndags kørte vi f.eks. 250 km med 46 km/t i snit med sidevind hele dagen. Et løb svarer nærmest til tre, fordi der ikke er ét sekund, hvor man kan slappe af. Mentalt og psykisk er de meget hårdere end andre løb. Det er det, der gør det så opslidende, men også så charmerende.«

Hvad rytterne udsætter sig selv for under løbene, kan virke umenneskeligt. Men sejrer man, er sæsonen allerede reddet, forklarer Søren Kragh Andersen.

»Hvis vi tager Alexander Kristoff, der vandt Gent-Wevelgem i søndags, som eksempel, så er han allerede sikret en god kontrakt de kommende tre sæsoner, fordi løbene her er så store og så svære.«

Søndag venter 270 km asfalt, brosten og kuperet terræn. Skaber Søren Kragh Andersen noget stort, får han yderligere hugget i granit, at man skal regne med ham i fremtiden.