De danske licensryttere har valgt Søren Kragh Andersen til årets cykelrytter fra et felt af syv nominerede.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) er lørdag blevet kåret til Årets Cykelrytter 2020.

Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Det er de danske licensryttere, der har valgt den 26-årige fynbo fra et felt af i alt syv nominerede.

Kragh Andersen har haft et suverænt år, der blandt andet bød på to etapesejre i sommerens Tour de France. Det blev også til etapesejre i Paris-Nice og BinckBank Tour.

Han betegner selv de to triumfer på de franske landeveje som det største, der er overgået ham.

- Tour-sejrene er indtil videre mit højdepunkt i min karriere. Måske også i mit liv. Det er noget af det største, jeg har oplevet. Det betyder rigtig meget, siger Søren Kragh Andersen til DR's hjemmeside.

- Denne pris er også et bevis på, at de sejre har betydet meget for mange andre. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad for det, fortsætter han.

En gruppe eksperter og ledere fra DCU havde nomineret et felt på syv kandidater til den fornemme hæder, der uddeles for 45. gang i historien.

Ud over Søren Kragh Andersen var det den tidligere verdensmester Mads Pedersen, Cecilie Uttrup Ludwig, Jakob Fuglsang og Simon Andreassen.

Derudover var banelandsholdet nomineret ved 4000 meter-holdet og herrernes parløb.

/ritzau/