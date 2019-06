Én, to, tre, fire, fem, seks, syv.

Så mange danskere er nu officielt blevet udtaget til årets udgave af Tour de France. Senest er det Søren Kragh Andersen fra Team Sunweb, der har fået en plads.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Søren Kragh Andersen havde sidste år et yderst succesfuldt Tour de France, hvor han i flere dage kørte i den hvide ungdomstrøje.

Tidligere på dagen blev det offentliggjort, at Mads Würtz Schmidt fra Katusha og Christopher Juul-Jensen fra Mitchelton–Scott også skal køre verdens største cykelløb.

Onsdag blev Kasper Asgreen og Michael Mørkøv bekræftet hos Deceuninck-Quick Step, mens Jakob Fuglsang og Magnus Cort er med hos Astana.

Det kan sagtens ende med flere danskere i Touren, da det forventes, at Michael Valgren kommer med for Dimension Data og også, at Jesper Hansen skal med for Cofidis.

Tour de France starter den 6. juli i Bruxelles, og slutter den 28. juli i Paris.