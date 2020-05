Den franske cykelrytter Rémy Di Gregorio forsøgte at snyde. Men den gik ikke.

For to år siden afslørede en positiv dopingprøve ved etapeløbet Paris-Nice ham, og siden da har han været suspenderet fra cykelløb.

Men rytteren, der kørte for Delko-Marseille Provence KTM-holdet, da han blev knaldet, kan se frem til endnu flere år, hvor han ikke må konkurrere på sin cykel.

Det meddeler Det Internationale Cykelforbund (UCI), der oplyser, at franskmanden har fået en karantænedom på i alt fire år.

Rémy Di Gregorio under Paris-Nice i 2016. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Rémy Di Gregorio under Paris-Nice i 2016. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Di Gregorio blev testet positiv for brug af stoffet darbepoetin, som er en form for EPO, og det koster han en suspendering indtil 7. marts 2022, da karantænedommen er med tilbagevirkende kraft.

På det tidspunkt vil Di Gregorio, hvis største resultat er en etapesejr i Paris-Nice i 2007, således være 36 år gammel.

Den franske rytter har tidligere kørt for hold som FDJ, Astana og Cofidis, og det er ikke første gang, at han kommer i dopingproblemer.

Under Tour de France i 2012 blev han suspenderet af Cofidis for dopingmistanke. Mistanken viste sig dog ikke at kunne bevises, og suspenderingen blev hurtigt ophævet.