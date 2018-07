Team Sky-rytteren Gianni Moscon er færdig i årets Tour de France.

Den italienske cykelrytter slog under søndagens etape Elie Gebert, og det er den episode, der nu har fået konsekvenser. Noget, man har valgt at acceptere hos Team Sky.

»Gianni er meget skuffet over sin egen opførsel, og han er klar over, at han har skuffet sig selv, holdet og løbet,« lyder det fra holdets boss Dave Brailsford i en officiel udtalelse.

Jeg vil gerne beklage dybt overfor både Elie Gesbert og Team Fortuneo Samsic for denne uacceptable hændelse. Dave Brailsford til Skys hjemmeside

Også Gianni Moscon har valgt at udtale sig.

»Jeg vil gerne sige undskyld for episoden i dag, og jeg fortryder virkelig mine handlinger. Jeg vil gerne personligt undskylde til Elie Gebert. Det, der skete, var forkert og et dårligt eksempel for mit vedkommende. Jeg vil gerne give en offentlig undskyldning, til mine holdkammerater, resten af Team Sky og resten af Tour de France. Der er ingen undskyldning, og jeg accepterer arrangørens beslutning,« siger italieneren i en video, som Team Sky har delt på Twitter.

A message from @GianniMoscon: pic.twitter.com/pzYVjygHgQ — Team Sky (@TeamSky) July 22, 2018

Hvorvidt slaget og den efterfølgende udelukkelse får konsekvenser for Moscon, er endnu ikke afgjort. Og det bliver det heller ikke i løbet af de næste par dage.

»Vi vil drøfte episoden med Gianni, når Touren er slut og derefter beslutte, om der skal handles yderligere,« skriver Brailsford.

Derudover sender han også en undskyldning afsted.

»Jeg vil gerne beklage dybt overfor både Elie Gesbert og Team Fortuneo Samsic for denne uacceptable hændelse,« slutter Brailsford.

Balladen mellem de to cykelryttere fandt sted kort tid efter, søndagens etape var blevet skudt i gang.

Gianni Moscon er færdig ved årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Gianni Moscon er færdig ved årets Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ

'800 meter efter starten på 15. etape fik Elie Gebert et slag af Gianni Moscon. Efter at have set billederne har kommisærerne besluttet af udelukke Sky-rytteren fra årets Tour de France,' lyder det på Twitter fra Team Fortuneo.

Det var første gang i karrieren, at 24-årige Gianni Moscon var med ved Tour de France.

Og nu er det altså slut for italieneren, der ellers har været en vigtig hjælperytter for klassementrytterne Geraint Thomas og Chris Froome, der ligger henholdsvis nummer et og to før den 16. etape, der køres tirsdag, da der er hviledag mandag.

Søndagens 15. etape blev vundet af Astana-danskeren Magnus Cort, der med knyttede næver kørte i mål foran hollanske Bauke Mollema og spanske Jon Izagirre, der begge måtte se danskeren lægge sig i front til sidst for efterfølgende at spurte i mål.