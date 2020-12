Tre verdensrekorder på halvandet døgn og et suverænt VM-guld.

Det var, hvad det danske banelandshold på overbevisende vis formåede at hive hjem i februar, da der blev afholdt VM i 4000-meter holdforfølgelsesløb.

I en magtdemonstration satte Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen konkurrenterne til vægs og skabte en stor dansk triumf.

»Der faldt en tung sten fra vores skuldre. Folk råber og skriger, mens andre fælder en tåre og kaster hjelmene op i luften. Der var mange følelser, der kom til udtryk i det øjeblik,« siger Frederik Rodenberg Madsen til B.T. om VM-sejren.

Fra venstre: Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen and Rasmus Lund Pedersen på medaljeskamlen. Foto: FOCKE STRANGMANN Vis mere Fra venstre: Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen and Rasmus Lund Pedersen på medaljeskamlen. Foto: FOCKE STRANGMANN

Sammen med de tre holdkammerater er han nomineret til B.T. Guld 2020 for den unikke præstation. En nominering, som de fire baneryttere da også er ekstremt stolte af.

»Det er en kæmpe ære at være nomineret blandt så gode atleter. Det er vi enormt stolte af,« fortæller Rasmus Lund Pedersen, da B.T. fanger banelokomotivet på telefonen, mens de fire er i gang med årets sidste træningslejr på Mallorca.

Sammen med sine holdkammerater siger han videre, at det lige netop i år ville være ekstra specielt at vinde B.T. Guld 2020 på grund af coronasituationen.

Først spoler vi dog lige tiden lidt tilbage. Helt præcist til 27. februar i Berlin, hvor de fire danske baneryttere sidder klar til at kæmpe for den guldmedalje, de har drømt om i en årrække.

Det kom som et chok for os, at vi kørte så hurtigt Julius Johansen

Forinden havde de sat to verdensrekorder. Noget, der da også overraskede dem selv voldsomt, selvom kvalifikationen til mesterskabet i forvejen havde blæst forventningerne i vejret.

»Det kom som et chok for os, at vi kørte så hurtigt i kvalifikationen. Vi vidste godt, at vi kunne køre stærkt, men vi havde slet ikke forventet at kunne sætte ny verdensrekord allerede på det tidspunkt. Så vi tænkte: 'O.k., det her kan blive stort',« siger Julius Johansen.

Og netop kvalifikationen viste da også, hvem holdets største konkurrent i virkeligheden var.

»Herefter var vi klar over, at vores største fjende var os selv. Hvis nogen skulle slå os, så var det, fordi vi ikke gjorde det godt nok. Det var op til os selv, om vi skulle vinde eller tabe,« forklarer Frederik Rodenberg Madsen.

Lasse Norman Hansen omfavner Frederik Rodenberg Madsen efter VM-finalen. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Lasse Norman Hansen omfavner Frederik Rodenberg Madsen efter VM-finalen. Foto: ODD ANDERSEN

Efter to verdensrekorder skulle man måske tro, at de fire danskere var tilfredse med deres præstationer. Det var de dog ikke.

Tværtimod.

»Vi skulle lige bruge lidt tid på at finde hinanden på banen, og selvom vi lægger ud med et godt løb i første runde, kunne vi alligevel godt finde nogle fejl og mangler, som vi skulle have rettet frem mod finalen,« siger Lasse Norman Hansen.

Og netop de fejl og mangler blev da også rettet. For i finalen ramte de fire danske cykelstjerner nemlig en noget nær perfekt præstation.

Jeg har kæmpet for at blive verdensmester i ti år Lasse Norman Hansen

En præstation, der betød, at der aldrig for alvor var tvivl om, hvor guldet hørte hjemme, da danskerne kørte finalen mod New Zealand.

For i tiden 3 minutter og 44,672 sekunder, som stadig står som verdensrekorden på 4000-meter holdforfølgelsesløb, sprintede de sejren i hus.

»Det var jo ren eufori og en kæmpe lettelse, da vi kørte over målstregen. At vi så samtidig sætter en vild verdensrekord, det var jo vanvittigt,« forklarer Lasse Norman Hansen.

Ingen af de fire ryttere havde prøvet at vinde det eftertragtede VM-guld før, og efter mere end et år fyldt med hårdt arbejde var det da også en drøm, der blev til virkelighed.

Fra venstre: Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Lund Pedersen under fejringen af VM-guldet på Københavns Rådhus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Fra venstre: Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen og Rasmus Lund Pedersen under fejringen af VM-guldet på Københavns Rådhus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er noget, vi altid har drømt om og kæmpet for. Vi har OL som det helt store mål, men det er kun hvert fjerde år, så VM bliver på en måde en del af vejen dertil. Men når man rammer et punkt, hvor alt går op i en højere enhed, så er det jo en vanvittig følelse, og euforien fylder bare alt i det øjeblik,« fortæller Rasmus Lund Pedersen.

Netop snakken om 'det perfekte løb' er de fire guldvindere dog ikke så meget for at placere på finalens præstation, men de kan alligevel ikke helt lade være.

»Jeg har kæmpet for at blive verdensmester i ti år, og det er kun lykkedes denne ene gang, så det siger lidt om, hvor svært det er at køre 'det perfekte løb',« siger Lasse Norman Hansen afslutningsvis.

Til slut er de fire cykelstjerner da heller ikke i tvivl om, hvad 2021 gerne skulle byde på.

»OL-guld! Helt klart OL-guld,« lyder det i fællesskab.

Danmark havde indtil i år ikke formået at vinde VM-guld i 4000-meter holdforfølgelsesløb siden 2009.

Den tidligere banerytter Casper Jørgensen er landstræner for de danske baneherrer.