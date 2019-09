Primoz Roglic har vist styrke på de første bjergetaper i Vuelta a Espana og er nu favorit til at vinde løbet.

En fjerdeplads i Tour de France sidste sommer, en podieplads som nummer tre i årets Giro d'Italia og nu kurs mod sin første grand tour-triumf i det igangværende Vuelta a Espana.

Sådan er situationen for sloveneren Primoz Roglic, der søndag kom godt ud af den intense kongeetape på Vueltaens 9. etape trods et styrt og tirsdag er favorit til at vinde enkeltstarten og overtage løbets førertrøje.

Enkeltstarten bliver nøglen for Roglic, hvis han skal triumfere i Vueltaen i sit første forsøg. Den 29-årige allrounder regnes nemlig som markant bedre til denne disciplin end konkurrenterne i det samlede klassement.

Det påpeger den spanske Movistar-veteran Alejandro Valverde, der vandt løbet for præcis ti år siden, men nu må nøjes med rollen som dark horse, selv om han sejrede på bjergetapen på 7. etape foran netop Roglic, der kom ind i samme tid.

- Roglic er den farligste, fordi han klatrer godt og samtidig på papiret er den bedste på enkeltstart. Det bliver kompliceret for mig at vinde, siger den 39-årige Valverde til Velonews.

Movistar er den store udfordrer til Roglic, da holdet også har Nairo Quintana at skyde med i klassementet. Colombianeren fører løbet sammenlagt med seks sekunder ned til Roglic inden enkeltstarten.

Teamleder hos Movistar Eusebio Unzué håber at kunne begrænse tidstabet tirsdag.

- Vi må se, hvad Roglic kan gøre på enkeltstarten. Vi kan forvente, at han vinder i omegnen af halvandet minut, men vi håber, at det bliver lidt mindre, siger Unzué.

Quintana samt Astanas Miguel Ángel López, der lige nu er nummer tre, 11 sekunder efter Roglic, regnes som de to største udfordrere til Roglic.

Roglic' sportsdirektør Addy Engels lægger ikke skjul på, at kun sejren tæller for Jumbo-Visma.

- Primoz er her for at vinde. Enkeltstarten er til hans fordel, men der er også mange bjerge. Det ser vi ikke som et problem. Målet er at stå på podiet i rødt i Madrid, siger Engels.

Roglic har på løbets første bjergudfordringer vist, at han kan køre op med de bedste i terrænet.

På søndagens bjergetape, hvor 3300 højdemeter var på menuen, tabte han ganske vist 25 sekunder til Quintana, men med til historien hører, at han undervejs styrtede efter et sammenstød med en motorcykel.

Stadigvæk kom han ind i samme tid som Valverde og distancerede Miguel Ángel López med 13 sekunder.

- Det er ikke til at vide, hvad der havde været muligt uden det styrt, men situationen taget i betragtning kom vi godt ud af det i klassementet. Vi er i en god position inden enkeltstarten, siger Engels til holdets hjemmeside.

Roglic bliver sendt ud på tirsdagens 36,2 kilometer lange enkeltstart klokken 16.43. To minutter senere sendes Quintana afsted som sidste mand.

/ritzau/