Knap en måned efter er Matteo Trentin stadig en bitter mand.

Italieneren blev nummer to ved herrernes linjeløb ved VM i Harrogate, lige efter løbets kæmpe overraskelse: Mads Pedersen.

I et interview med Wielerflits forklarer Trentin, der af mange blev spået hurtigere i spurten end Mads Pedersen, at sølvmedaljen stadig går ham på.

»Selvom jeg er meget skuffet, er min medalje ved verdensmesterskabet i Yorkshire stadig et af højdepunkterne i sæsonen,« siger Matteo Trentin.

Matteo Trentin (i midten) kørte i mål efter Mads Pedersen ved VM i Yorkshire. Foto: Nigel Roddis

Trentin går med på præmissen om, at han selv kunne have opnået noget helt særligt, hvis han havde vundet. I stedet blev det Mads Pedersen, der gjorde noget 'unikt for dansk cykelsport'.

»Her tre uger senere har jeg det stadig lort,« fortæller Trentin.

»Det bliver ved med at spøge i mit hoved. Jeg bliver ved med at spørge mig selv om, hvordan jeg kunne have gjort det anderledes, men jeg kan ikke svare på det. Måske må jeg bare acceptere, at Mads Pedersen var stærkere.«

Den 30-årige italiener har et smukt cv, hvilket gjorde ham til en naturlig favorit blandt de tre frontryttere i udbrud, der skulle kæmpe for sejren i Harrogate.

Blandt andet har han vundet fire etaper af Vuelta a España, tre etaper i Tour de France samt EM i 2018.

Desuden har han vist sig som en habil sprinter, og derfor troede mange, at han nemt ville ordne Mads Pedersen og schweiziske Stefan Kung i sprinten. Men sådan blev det ikke.

»Jeg har set billederne igennem nogle gange og sprinten endnu flere gange. Hvordan Mads bare nemt kørte forbi mig,« siger Matteo Trentin.

I år kørte den italienske rytter for Mitchelton-Scott, men i 2020 skifter han til CCC.