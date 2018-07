Buh-råb, slagforsøg og spytklatter.

Det britiske cykelhold Team Sky må under Tour de France leve med lidt af hvert, når medarbejdere og ryttere kører forbi tilskuerne på de franske landeveje. Og på mandagens pressemøde havde Team Skys øverste chef, David Brailsford, ikke ligefrem pæne ord at sige om tilskuerne og den franske kultur.

»Det er åbenbart sådan noget, man gør her (i Frankrig, red.). Det er en skam, men vi lader det ikke distrahere os. Det er interessant, at vi lige har kørt Giro d’Italia. Her var Chris’ sag åben, og italienerne var fantastiske. Spaniere er også fantastiske. Det lader til at være en fransk ting. En fransk kulturel ting,« fortalte David Brailsford ifølge TV2 Sport.

På cyklen nyder det britiske storhold til gengæld masser af succes og har lige nu Geraint Thomas og Christopher Froome på henholdsvis første- og andenpladsen i verdens største cykelløb.

Alligevel var det tilskuerne og de mange episoder fra dem, der fyldte på pressemødet. Flere gange under Touren er holdet således blevet mødt af buhråb for tilskuerne, ligesom at Chris Froome har fået et slag i ryggen af en tilskuer. Og David Brailsford fortæller også om et andet eksempel med deres 21-årige kvindelige medarbejder.

»Jeg er ikke sikker på, at de ville kunne lide, hvis deres landshold blev spyttet på til fodbold-VM i Rusland. Men det er åbenbart OK at spytte på os og vores stab. Jeg har en medarbejder på 21 år. Hun er ung pige, som forsøger at køre rundt i Frankrig, og hun er meget intimideret af at blive spyttet på. Jeg havde haft et problem med det, hvis sådan noget havde foregået i mit land. Men sådan er det. Vi kører bare videre,« sagde Sky-chefen.

Ifølge bossen er det nødvendigt at adressere problemet, selvom det nok ikke ligefrem gør hverken ham eller holdet mere populære blandt de franske cykelfans.

