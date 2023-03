Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard var taget til Frankrig for at vinde Paris-Nice.

Men den danske Tour de France-vinder må sande, at han aldrig var i nærheden af at vinde årets første store etapeløb.

Ærkerivalen Tadej Pogacar var niveauer bedre og gjorde simpelthen, som det passede ham, mens Vingegaard »ikke havde en chance.« Derfor var det en skuffet dansker efter løbets afslutning.

»Jeg havde på en måde håbet, at jeg var tættere på mit topniveau,« indrømmer Jumbo-Visma-danskeren til B.T. efter søndagens etape, hvor han igen var henvist til en sekundær placering efter den slovenske superstjerne.

»Men sådan er det bare. Vi må se, hvad vi kan gøre anderledes.«

Jonas Vingegaard maner dog til besindighed.

»Selvfølgelig havde jeg håbet, at jeg kunne vinde. Men hvis der er en, der er så meget bedre, må man være tilfreds med det. Jeg håber og tror på, at jeg kan blive bedre til Tour de France,« siger han.

Selvom det kun blev en andenplads på etapen, havde Vingegaard en sjov dag på cyklen.

»Det var fuld gas hele dagen, så det var en sjov dag. Jeg kan godt lide den måde at køre cykelløb på, og alle stigningerne blev kørt med fuld gas, så det var spændende.«

Alligevel kunne han ikke følge med, da Pogacar satte angrebet ind.

»Da Simon Yates prøvede, tænkte jeg, 'okay, jeg er ikke virkelig på grænsen', men da Pogacar så kørte, havde jeg ikke rigtigt chancen for at køre med ham.«

Sloveneren endte med at slå Vingegaard med 33 sekunder på sidste etape og et minut og 39 sekunder i den samlede stilling, hvor franskmanden David Gaudu klemte sig ind på andenpladsen mellem de to rivaler.