En skuffende 17.-plads 3 minutter og 37 sekunder efter dagens vinder, Rohan Dennis.

Det er hvad danske Kasper Asgreen præsterede onsdag ved VM i enkelstart, og der er langtfra, hvad danskeren havde drømt om.

»Jeg var træt fra starten. Der er ikke så meget andet at sige til det,« fortæller Kasper Asgreen.

Den 24-årige dansker har ellers haft en fremragende sæson, men den har været drænende, erkender han.

Desværre var det som jeg måske havde frygtet. Kasper Asgreen

»Det har været en lang sæson på højt niveau. På et tidspunkt er den bare knækket,« siger Asgreen og mener, at det tidspunkt kom mellem Tyskland Rundt, der blev afviklet i slutningen af august og starten af september.

Desværre kommer præstationen ikke helt bag på Asgreen, der på trods af ambitioner om at vinde havde bange anelser inden dagens løb.

»Jeg har forsøgt at lægge det lidt på hylden og blive ved med at tro på det. Det er VM, så hvis du kommer og er knækket mentalt på forhånd, så bliver det ikke til noget. Jeg forsøgte at give den en over nakken i dag. Men desværre var det som jeg måske havde frygtet,« siger han og fortæller, at problemet især er fysisk og ikke mentalt.

Ikke desto mindre kommer han med en knastør og ærlig konstatering: »Jeg er skuffet.«

Kasper Asgreen ved EM i Holland i august, hvor han vandt sølv. Foto: VINCENT JANNINK Vis mere Kasper Asgreen ved EM i Holland i august, hvor han vandt sølv. Foto: VINCENT JANNINK

Deceuninck-Quick Step-danskeren mener dog, at han kan lære af den skuffende kørsel ved VM i enkeltstart efter han snuppede sølv ved EM først i august.

»Vi skal evaluere på, hvad der er gået galt siden Tyskland Rundt, hvor jeg stadig synes formen var god. Jeg vandt en etape dernede og kørte gode tal,« siger Asgreen.

»Filmen er knækket på et tidspunkt siden da. Nu må vi finde ud af, hvorfor den har gjort det og bygge sæsonen op og træningen anderledes til næste år.«

Kasper Asgreen stiller også op for Danmark i herrernes elitelinjeløb, der afvikles på søndag.