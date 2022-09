Lyt til artiklen

I Vueltaen er der ingen, der kan nå Mads Pedersen til de grønne sokkeholdere.

Danskeren stordominerer i øjeblikket det spanske grand tour-løb, hvor han nu har snuppet hele tre etapesejre og har sikret sig løbets grønne pointtrøje, hvis han ellers bare gennemfører de to sidste etaper, der køres lørdag og søndag.

Sker det, er det første gang, at den dansker vinder pointtrøjen i en grand tour, og så vil det også være et punktum for et af de vildeste tre-ugers etapeløb, en dansker nogensinde har kørt.

»Han er ved at skrive sig ind i historiebøgerne. Også på grund af måden han gør det på,« mener Brian Holm.

Mads Pedersen har vundet tre etaper ved Vuelta a España. Foto: Javier Lizon Vis mere Mads Pedersen har vundet tre etaper ved Vuelta a España. Foto: Javier Lizon

Sejren på fredagens etape var Mads Pedersens 10. sejr i år, hvor han utvivlsomt har sat cyklen i endnu højere gear, end han nogensinde har gjort før.

For knap to måneder siden blev det også til karrierens første sejr i Tour de France, der har gjort Trek-danskeren til et sejrsmonster, han længe lagde op til at blive uden at formå det helt.

»Jeg synes, at han er blandt verdens bedste cykelryttere,« siger Brian Holm, der drager paralleler mellem Mads Pedersen og den tredobbelte, slovakiske verdensmester Peter Sagan, da han var allerbedst.

»Mads er mere en puncheur end en decideret sprinter. En sprinter kan ikke køre med over en motorvejsbro, han kan kun spurte. Ham her, han kan køre over et bjerg og spurte med bagefter.«

Ifølge Brian Holm, som er sportsdirektør på storholdet Quick-Step-Alpha-Vinyl, har Mads Pedersen formentlig tabt sig 3-4 kilo, hvilket gør det nemmere for ham at køre op af stigninger, der var umulige for ham at bestige med resten af feltet førhen.

Og så har han bare forbedret sig for hver sæson indtil i år, hvor han »rammer den lige bagi.«

For mange danskere er Vuelta a España en parentes i cykelkalenderen, når man sammenligner med publikumsfavoritten Tour de France.

Men det spanske etapeløb er et af årets vigtigste begivenheder, og Mads Pedersens præstationer skal altså ikke undervurderes.

Faktisk tværtimod.

»Han har altid været god, ellers var han ikke blevet verdensmester. Men det her havde jeg ikke set komme,« erkender Holm.

»Han kom godt fra start i sæsonen, og det hele spiller. Han er vel tæt på at være det, som vi kan anskue som Danmarks bedste cykelrytter gennem tiderne. Det synes jeg, at han er nu.«

Brian Holm peger på VM-titlen og sejre i løb som Gent-Wevelgem som værende vigtige, men understreger også, at en sejr i et monument stadig kan komme på Mads Pedersens cv.

Må han blive badet i champagne. Foto: OSCAR DEL POZO CANAS Vis mere Må han blive badet i champagne. Foto: OSCAR DEL POZO CANAS

Men det er alligevel opsigtsvækkende, at danskerne igen kan gøre så vild figur i et cykelløb, kort efter vi fik en dansk vinder af verdens største cykelløb.

»Jeg ved godt, at Jonas Vingegaard vandt Touren, og det er også stort. Men han forsvinder helt ud af sæsonen efterflølgende. Mads P. har kørt med speederen i bund hele året. Det synes jeg er fascinerende.«

Flere har dog råbt efter at nuancere Mads Pedersens dominans i Vueltaen, hvor mange af stjernesprinterne mangler. Men den køber Brian Holm på ingen måde.

»Det er for nemt at sige. Hvis man går ned af den sti, kan man sige det samme om Remco Evenepoel, som står til at vinde løbet. Den der vinder, vinder. Ellers kan man tale alle sejre ned.«

Om to uger skal Danmark dyste om medaljer til VM i landevejscykling i Australien.

Her har navne som Jonas Vingegaard, Søren Kragh Andersen og desværre også Mads Pedersen meldt afbud.

For med den kongeform kunne raketten fra Tølløse kandidere til at genvinde verdensmesterskabet.

Men den lange sæson har sat sine spor hos den 26-årige stjerne.

»Jeg talte med Mads' far i går (torsdag, red.), og der forstod jeg, hvad han mente. Mads kommer til at være helt tom i hovedet efter det her. Han har også lige kørt Tour de France, og det, der holder ham i gang, er, at han er færdig efter det her,« fortæller Brian Holm.

»Han kører, som han gør nu, men hvis han skulle videre på den anden side af jorden, var han nok brændt sammen i hovedet. Det, han gør, ser nemt ud. Men det er også forbundet med kolossal stress.«

Vuelta a España slutter søndag i Madrid med en flad etape, der på papiret passer Mads Pedersen rigtig godt …