Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad gør man ikke for sin sport?

Det må Jonas Vingegaard, Chris Froome, Mark Cavendish, Alejandro Valverde og Vincenzo Nibali nok spørge sig selv om efter denne lørdag i Singapore.

Cykelstjernerne blev sendt på scenen til præsentationen før gadeløbet søndag, og da de mindre profilerede ryttere var rykket ned, blev der skruet op for charmen.

De feterede herrer trak i traditionelle dragter og fik også stukket et instrument i hånden, som de kunne spille på. Og så var det ellers om at finde en grimasse, der ku' passe. For Vingegaards vedkommende blev det et stort smil.

Vingegaard i nye farver. Vis mere Vingegaard i nye farver.

Han fik også et par hundrede tilskuere til at grine, da han svarede knastørt på et spørgsmål, som han fik på scenen. Det gik på, om ruten passede ham godt …

»Egentlig ikke,« kom det hurtigt fra vestjyden, der selvfølgelig er bedre, når det bliver kuperet og hårdt.

Gadeløb er mest show, sjov og ballade, og der er ikke en ærlig højdemeter at spore i søndagens løb, som begynder kl. 10 dansk tid.

Men for showets skyld skal de jo vise, at de går op i at vinde.

Stjerneparade på scenen. Vis mere Stjerneparade på scenen.

»Os sprintere kan nok spare mere energi end de tynde fyre,« lød det fra Mark Cavendish, der lagde armen om Vingegaard og grinede.

Derpå listede de af, men nogle af de asiatiske holds ryttere kunne ikke dy sig: De måtte lige have en selfie med Tour de France-mesteren, og den danske stjerne tog sig både tid til modstandere og nogle af de par hundrede, der var mødt op i den tidlige aftensol.

B.T. er inviteret til Singapore af ASO, som både arrangerer gadeløbet og Tour de France.

Der er fortsat ikke lagt en klar plan, men læs mere om Vingegaards Tour-tanker her