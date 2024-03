Frem til og med 2026 skal Mattias Skjelmose køre for Lidl-Trek. Det var let for ham at sige ja til at blive.

Den danske cykelrytter Mattias Skjelmose er glad for at være hos Lidl-Trek og har nu forlænget sin aftale frem til og med 2026. Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

- Lige nu kunne jeg ikke forestille mig at være et bedre sted, siger den danske klassementrytter til holdets hjemmeside.

Han kom til holdet i 2020 og arbejdede sig stille og roligt frem i hierarkiet.

2023 blev hans helt store gennembrudsår, hvor det blev til syv sejre undervejs med den samlede sejr i Schweiz Rundt som det største resultat.

Efterfølgende blev han også dansk mester i linjeløb efter en suveræn præstation.

- Lidl-Trek har troet på mig siden dag ét. Det var et ret nemt valg, da de kom med et tilbud, der viste mig endnu mere tillid. Det var svært at sige nej til, siger 23-årige Skjelmose.

- Jeg har udviklet mig meget som Lidl-Trek-rytter, og det er altid en risiko at skifte hold, og jeg så ingen grund til at gøre det, når jeg tror på, at jeg kan forbedre mig mere her.

Efter sejren i Schweiz Rundt debuterede Skjelmose i Tour de France sidste år med store forhåbninger knyttet til sig. Blandt andet på grund af sygdom undervejs kunne han ikke leve op til dem.

I år skal have prøve kræfter med den sidste grand tour, han endnu ikke har kørt, nemlig Vuelta a España.

- Skjelmose vender blikket mod Vuelta a España i 2024, hvor han kommer til at gå all-in på at se, hvor langt oppe i klassementet han kan slutte, skriver holdet på hjemmesiden.

Skjelmose kørte Giro d'Italia i 2022.

Han tog hul på denne sæson i weekenden med to mindre franske endagsløb. Her blev det til henholdsvis en tredje- og en femteplads.

På Lidl-Trek er han holdkammerat med landsmand Mads Pedersen, som er holdets nok største stjerne.

/ritzau/