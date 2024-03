Schweizeren Marc Hirschi vandt Faun Drome Classic, hvor Mattias Skjelmose var med i det afgørende udbrud.

Mattias Skjelmose bekræftede sin gode forårsform, da han søndag spillede en hovedrolle i det franske endagsløb Faun Drome Classic.

Ligesom lørdag i søsterløbet Faun Ardeche Classic måtte han dog se sejren glippe til sidst.

Den gik i stedet til Marc Hirschi (UAE Emirates), der udnyttede, at han havde holdkammeraten Juan Ayuso med sig i det seks mand store førerfelt.

Hirschi gik solo fire kilometer før mål og holdt konkurrenterne bag sig til målstregen. Skjelmose trillede i mål som nummer fem 15 sekunder senere.

Lørdagens vinder, Juan Ayuso, etablerede det afgørende udbrud med knap 40 kilometer tilbage, da han med en acceleration slog hul ned til feltet og straks fik selskab af Skjelmose.

Senere kom også Hirschi, Warren Barguil (DSM), Maxim Van Gils (Lotto) og Bastien Tronchon (AG2R) frem til frontgruppen, der i samlet flok drønede ind mod målbyen Étoile-sur-Rhône.

Omkring 15 kilometer fra mål blev Skjelmose kørt agterud, og danskeren måtte slide hårdt på egen hånd i håb om at få kontakt med rivalerne foran.

Det lykkedes, kort før gruppen kørte ind på de sidste ti kilometer. Da havde de forreste mere end et minut ned til hovedfeltet, der efterhånden havde opgivet at køre for sejren.

Skjelmose holdt sig primært i bagest i frontgruppen, og han reagerede ikke, da Hirschi stak afsted.

Schweizeren kiggede sig tilbage med 500 meter til mål, men kunne ikke få øje på forfølgerne og kunne køre op ad målbakken med bevidstheden om, at sejren ventede lige om hjørnet.

Ayuso sikrede sig andenpladsen og dermed en dobbeltsejr til UAE Emirates.

