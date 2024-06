Minderne om sidste års Schweiz Rundt er blandede for Mattias Skjelmose, men han er klar til gensynet.

Gino Mäders tragiske død efter et styrt en nedkørsel gjorde sidste års Schweiz Rundt til et af de mørkeste kapitler i cykelhistorien.

Men for den samlede vinder, Mattias Skjelmose, var det samtidig gennembruddet på den helt store scene, og han husker derfor tilbage på løbet med blandede minder.

- Det er aldrig rart at kigge tilbage på sådan en oplevelse, men jeg husker, at jeg vandt, og der var en del sorg. Mange mennesker var kede af det.

- Jeg prøver at lade være med at tænke for meget på det. Det satte sig meget i mig sidste år, og jeg har arbejdet meget på at komme videre fra det, siger han.

På mange måder er det da også særligt, når Trek-kaptajnen søndag triller ned ad startrampen til 1. etape af dette års udgave som forsvarende vinder.

- Man skal jo køre med nummer et på ryggen, og folk kigger på en, så det er jo anderledes. Men jeg går ind til det ligesom sidste år og tror på mig selv. Jeg prøver at lade være med at lade det gå mig for meget på, forklarer han.

23-årige Skjelmose har ikke kørt cykelløb siden ardennerugen i april. Pausen har han brugt på at slappe af, besøge familien, kigge på stjerner og se "Bachelorette".

Og nå ja, at cykle sig i form til det første af de store mål for resten af sæsonen.

- Jeg synes, jeg har gjort det, jeg skulle, og forberedt mig bedst muligt. Jeg synes, at formen er god, og så må vi se, hvad det bliver til.

- Ofte er det svært, for du kan være i nok så god form, men i sidste ende handler det om, hvor god form dine konkurrenter er i, siger cykelrytteren fra Amager.

I 2023 slog han højtprofilerede konkurrenter som Juan Ayuso og Remco Evenepoel. I år ser de hårdeste modstandere i Schweiz Rundt ud til at blive ryttere som Richard Carapaz, Enric Mas og Adam Yates.

Forudsætningerne for succes i den kommende uge ser han som gode. I hvert fald er det et løb, der er noget nær skræddersyet til en rytter med Mattias Skjelmoses kvaliteter.

- Det passer super godt. Det var en af grundene til, at vi skiftede det ud med Critérium du Dauphiné. Det ligger godt til mig og også bedre end sidste år.

- Jeg er rolig, og jeg er glad. Jeg glæder mig til at køre cykelløb igen, og selvfølgelig håber jeg på, at jeg kan gentage succesen fra sidste år, siger han.

Ud over rundturen i Schweiz skal Skjelmose køre både enkeltstart og landevejsløb ved OL, mens sensommerens Vuelta a España er sæsonens grand tour-mål.

/ritzau/