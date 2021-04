Den tidligere Tour de France-darling Jesper Skibby udgav for nyligt en selvbiograf, hvor han åbenhjertigt fortæller, hvordan han efter karrieren udviklede et misbrug af blandt andet alkohol.

Og nu står Jesper Skibbys kone, Mette Røpke, frem og fortæller om gemalens svære periode, der faldt sammen med, at parrede ventede deres første barn,

Til Alt for Damerne fortæller hun, at misbruget for alvor gik op for hende, da parret var på ferie på Zanzibar. Her så hun, hvordan den tidligere cykelstjerne flittigt kombinerede epilepsimedicin, beroligende midler og alkohol.

Og selvom han forsøgte at få styr på forbruget, fortsatte de dårlige tendenser også, efter at parrets datter var kommet til verden. Og det var en hård tid for familien, husker Mette Røpke.

Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Foto: Jeppe Michael Jensen

»Jeg kunne ikke være der 100 procent for mit barn, og min mor gik med en konstant angst på grund af Jespers misbrug. Derfor lagde vi et massivt pres på ham,« fortæller hun.

Han gav den folkekære eks-cykelrytter et valg. Familien eller misbruget.

Og det virkede. I dag har 57-årige Jesper Skibby været clean i 10 år. Men Mette Røpke vil ikke afvise, at en skilsmisse undervejs var tæt på.

»Alle normalt tænkende kvinder havde jo givet op. Men jeg har selv haft en hård barndom med en brutal og alkoholiseret far som udøvede psykisk vold på mig. Jesper var derimod en kærlig mand, og jeg kunne se ind bag hans facade.«