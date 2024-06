Dag Erik Pedersen, der betegnes som en af Norges bedste cykelrytter gennem tiderne, gik mandag bort i sit hjem.

Og dødsfaldet ramte den danske cykelrytter Jesper Skibby, der kørte på samme hold som Dag Erik Pedersen i 1990.

»Shit mand. Det kommer som et stort chok for mig. Det er virkelig frygteligt,« siger Skibby til SE og HØR og fortæller, at de to holdkammerater havde et meget tæt bånd på holdet, TVM.

Derfor har han også svært ved at finde de rette ord, når han skal beskrive Pedersen, der blev 64 år.

Én ting er han dog ikke i tvivl om. Dag Erik Pedersen var en »stor personlighed.«

Det var nordmandens familie, der onsdag bekræftede, at den tidligere cykelrytter var død.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores kære og elskede far og kæreste, Dag Erik Pedersen, gik bort mandag den 3. juni. Han døde efter pludselig sygdom i sit hjem i Helgeroa.«

»Han betød meget for mange mennesker, og vi sætter pris på alle, der tænker på os i denne svære tid. Vi i den nærmeste familie beder om at få lov til at sørge i fred og ønsker ikke at udtale os til medierne,« lød det ifølge NRK.

Dag Erik Pedersen, der torsdag ville være fyldt 65 år, nåede hele 43 professionelle sejre i løbet af sin cykelkarriere.