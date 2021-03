I en selvbiografi afslører Jesper Skibby dunkle sider af fortiden, der bød på selvmordsforsøg og stofmisbrug.

Den tidligere cykelrytter Jesper Skibby har tidligere erkendt, at han tog doping i sin aktive karriere.

Det fortalte han om i en selvbiografi i 2006. Nu afslører han flere ting om sin mørke fortid i en ny bog.

Denne gang beretter han i sin kommende biografi "Engang var jeg Jesper Skibby" af forfatteren Tonny Vorm om et årelangt stofmisbrug og to selvmordsforsøg.

- Jeg lå i sofaen og tænkte "hvad fanden har jeg at leve for?" Jeg tænkte "fuck det", tog pilleglasset og hakkede det ned. Så en flaske vodka.

- Det mest sindssyge er, at jeg kan huske, det blev nytår. Det gik amok med raketter, og så sagde det bare småkage, siger Skibby i et interview i B.T.

Halvandet år forinden havde Skibby stoppet karrieren som cykelrytter og manglede sin identitet gennem mange år på landevejene og som en underholdende figur i medierne.

Han fik en depression og havde et stofmisbrug i over ti år.

- Pillemisbruget tog for alvor fart i 1995. Dopingmisbruget var en årsag til, at jeg også begyndte på valium. Min holdkammerat Robert Millar sagde det meget godt. Jeg var som en Duracell-kanin, der konstant løb rundt, siger han til B.T.

Jesper Skibby følte, at han havde brug for et stof, der kunne berolige ham, og det blev valium.

- Så tog jeg sådan en pille. Fint nok. Så må to da være bedre. Hvad med tre? Det er da meget sjovt. Så fire og fem. Til sidst åd jeg seks-syv piller ad gangen.

- Men jeg holdt fast i facaden. Når jeg vågnede om morgenen, tog jeg et gram koffeinpiller. Så 20 espressoer. Så var jeg ovre det, siger Skibby.

