Skandaløse scener udspillede sig på 20. etape af Giro d'Italia.

Sent i løbet blev Astana-rytteren Miguel Ángel López, der kører i den hvide trøje, væltet af sin cykel af en tilskuer.

Og det lod López ikke gå ubemærket hen. Han begyndte nemlig at slå løs på den tilskuer, der så ud til at have væltet ham.

Han slog blandt andet tilksuerens hat af.

Episoden opstod med lidt under syv kilometer igen, hvor Löpez og de øvrige favoritter lå i tæt konurrence.

Da Astanas Miguel Ángel López angreb med 13 kilometer til stregen i et forsøg på at avancere fra sjettepladsen i klassementet, lukkede Carapaz øjeblikkeligt hullet.

Kort efter slog Landa kontra i et forsøg på at køre sig på podiet. Det tvang Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) på arbejde i front af favoritfeltet, men efterlod også Carapaz dernede. Et modigt og potentielt farligt træk af Movistar.

Unfortunately @SupermanlopezN crashed because of a fan #Giro — Astana Pro Team (@AstanaTeam) 1. juni 2019

Roglic og de øvrige favoritter var smidt af med syv kilometers jævn stigning op til mål, da López blev væltet af en tilskuer.

López kom i mål som nummer 18 på dagens etape.

Det var Pello Bilbao, der løb med etapesejren.

Og han sikrede således stor jubel til Astana-holdet og sig selv efter et langt udbrud. Dermed tog han også sin anden etapetriumf i årets udgave af løbet.