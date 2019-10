Først forlod han Tour de France i raseri. Så vandt han VM i enkeltstart for andet år i træk. Så blev han fyret af sit hold.

Rohan Dennis er en kulørt og kontroversiel rytter, men når man er verdensmester i enkeltstart og en af klodens bedste ryttere, kan man tillade sig lidt af hvert.

Nu melder Cyclingnews, at problembarnet Dennis kan være på vej til storholdet Team Ineos.

Rohan Dennis leder efter en ny arbejdsgiver, da hans tidligere hold, Bahrain-Merida, havde fået nok af den 29-årige australier.

Rohan Dennis vandt VM i enkeltstart for andet år i træk, da han tog titlen i Harrogate i England sidst i september. Foto: Nigel Roddis Vis mere Rohan Dennis vandt VM i enkeltstart for andet år i træk, da han tog titlen i Harrogate i England sidst i september. Foto: Nigel Roddis

Lige nu ser det ud til, at mastodonten Team Ineos løber med Dennis' dyrebare underskrift, selvom andre hold også er på sagen.

Movistar er blandt australierens bejlere, men ifølge holdets sportsdirektør er det mere sandsynligt, at Ineos bliver Dennis' næste arbejdsgiver.

»Hvis han tager til, vil han være der med en række dygtige ryttere. Jeg tror, at han skifter dertil. Der er mange penge i holdet, men det kommer an på, hvad han vil, og hvad han er ude efter – om han vil fokusere på enkeltstart, eller om han vil forbedre sig på andre punkter,« siger Max Sciandri til Cyclingnews og fortæller samtidig, at Movistar ikke ligger i forhandlinger med Rohan Dennis på trods af holdets interesse.

Det forlyder, at rytter-Rohan (som ej skal forveksles med Rohan-rytterne i den populære fortælling 'Ringenes herre') vil fokusere på enkeltstartsdisciplinen ved OL, men at han bagefter vil forsøge at gennemgå en forvandling, så han kan blive Grand Tour-rytter og sigte mod at vinde verdens største etapeløb.

Team CCC er også et af de hold, der gerne vil sikre sig Rohan Dennis. Det bekræfter bossen, Jim Ochowicz, til Cyclingnews, og faktisk har Dennis tidligere kørt for holdet, dengang det hed BMC.

Det gjorde han mellem 2014 og 2018.

Rohan Dennis forlod Tour de France i år i protest mod Bahrain-Merida-holdets ledelse. Derfor rev holdet kontrakten over.

Team Ineos vil ikke kommentere på historien.