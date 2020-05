I 2019 var NTT Pro Cycling - dengang Team Dimension Data - et af feltets mindst vindende hold.

Blot syv sejre i hele kalenderåret blev det til, men i det nye årti har det sydafrikanske mandskab nået at løfte armene i vejret hele seks gange på halvanden måned.

Genoprejsningen er kommet, efter flere og flere danskere har taget over i ledelsen på holdet - herunder team manager Bjarne Riis og ledende sportsdirektør Lars Michaelsen.

»Vi har haft en fantastisk start på året, og vores første mål handlede om sammenhold - at skabe ét hold. Det var af kritisk vigtighed,« sagde NTT Pro Cyclings ejer, Douglas Ryder, ved et digitalt pressemøde arrangeret af holdet.

Jeg har haft muligheden for at kigge på mange ting, som vi kan gøre bedre. Bjarne Riis

Særligt én mand blev storrost under mødet: Bjarne Riis.

»Det hele skulle gøres mere simpelt og konsistent, og en leder som Bjarne gjorde en stor forskel i forhold til at bringe folk sammen. Hans rutine og folk har taget det her hold til et nyt niveau,« forklarede Douglas Ryder.

Som noget af det første, da Riis tiltrådte, tog de 75 mennesker på træningslejr for at gøre rytterne mere ansvarsbevidste og vise dem, hvor mange mennesker der egentlig arbejder for, at de kan præstere bedst muligt. Og det har hjulpet.

Derefter har særligt én hændelse gjort en stor forskel for holdet: Giacomo Nizzolos sejr ved Tour Down Under, holdets første i sæsonen.

Douglas Ryder (tv.) giver hånden til Bjarne Riis under pressemødet på Hotel D'Angleterre i København i januar 2020. Sammen med sine forretningspartnere købte Bjarne Riis en tredjedel af NTT Pro Cycling. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Douglas Ryder (tv.) giver hånden til Bjarne Riis under pressemødet på Hotel D'Angleterre i København i januar 2020. Sammen med sine forretningspartnere købte Bjarne Riis en tredjedel af NTT Pro Cycling. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi vandt i en ret vild plan, hvor vi satte alt på et bræt for ét mål, én rytter. Det virkede. Når man planlægger noget på den måde, og det lykkes, skaber det en forbindelse, og det føles bare som magi. Det kan man ikke købe. Det er som fe-støv,« mener Douglas Ryder.

Bjarne Riis er ifølge mange 'en mand af få ord'. Et udsagn, som han selv nikker genkendende til.

På pressemødet var det også en kort kommentar, han kom med efter den massive ros.

»En ting er, at vi havde gode resultater i starten af året, men jeg havde to måneder at se på rytterne performe. Derfor har jeg haft muligheden for at kigge på mange ting, som vi kan gøre bedre. Det arbejder vi på lige nu,« sagde han sobert.