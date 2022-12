Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tusindvis af danskere stod ved vejkanten eller var klinet til skærmen denne sommer.

Jonas Vingegaards gule triumftogt i Tour de France blev det helt store samtaleemne, og ud over at få slået endegyldigt fast, at den 25-årige jernmand er helt i verdensklasse på en cykel, så lærte danskerne ham også at kende som et virkelig stort familiemenneske.

Det kom især til udtryk efter de mange opslidende etaper, hvor han ringede til eller blev mødt af sine piger, kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida, der på det tidspunkt var lidt over halvandet år gammel.

Særligt for sidstnævnte var det ikke en dans på roser, fortæller Vingegaards bedre halvdel i Femina. Den lille pige græd, hver gang de skulle skifte hotel.

Jonas Vingegaards kæreste Trine Marie Hansen fortæller, hvad der skete i kulisserne, mens hendes mand jagtede sejren. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Vingegaards kæreste Trine Marie Hansen fortæller, hvad der skete i kulisserne, mens hendes mand jagtede sejren. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den information blev imidlertid tilbageholdt for Jumbo-Visma-rytteren, der var i færd med sit livs løb.

»Jeg tænkte, jeg var nødt til at vente med det, for det skulle han ikke bekymre sig om. Det var lidt hårdt. Også fordi jeg jo gerne selv ville være der for Jonas, men Frida havde brug for ro,« siger Trine Marie Hansen til mediet ifølge Se og Hør.

Jonas Vingegaard er blandt de få ryttere, der har familien med sig til løb, mens mange lader deres kære blive hjemme, mens de koncentrerer sig om at præstere.

For danskeren er det dog et virkelig vigtigt element, og han ser faktisk et lille opbrud i cykelsporten på det punkt – læs mere her.