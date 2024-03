Store dele af Australien ventede spændt, da der skulle tages en af verdens mest spektakulære drabssager ved retten i Adelaide i tirsdags.

Her skulle cykelstjernen Rohan Dennis møde op, sigtet for at have dræbt sin kone – der ligeledes er tidligere cykelrytter – Melissa Hoskins, kort før nytår.

Men retssagen blev rykket til 6. august, da anklagemyndigheden anmodede om ekstra tid til at forberede sin sag og fastlægge anklagepunkterne mod Rohan Dennis.

Det skriver en lang række australske medier.

Rohan Dennis og Melissa Hoskins nåede at være gift i godt fem år. Foto: Brenton Edwards Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rohan Dennis og Melissa Hoskins nåede at være gift i godt fem år. Foto: Brenton Edwards Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

Den 30. december blev landet rystet i sin grundvold, da Melissa Hoskins blev påkørt af en bil og senere døde af sine kvæstelser på Royal Adelaide Hospital.

Rohan Dennis blev sigtet for at have forårsaget sin kones død med 'hensynsløs og uforsvarlig kørsel, hvor han bragte hendes liv i fare.'

Senere blev han løsladt mod kaution, indtil retten skulle afgøre, om han bevidst havde slået sin kone ihjel. Men den konklusion kommer altså til at lade vente på sig.

Ifølge australske medier vil anklagemyndigheden rekonstruere det tragiske forløb, der fandt sted op til Hoskins chokerende død. Rohan Dennis mødte op i retten, men udtalte sig ikke.

Melissa Hoskins, som giftede sig med Rohan Dennis i 2018, blev kun 32 år.

Sammen fik de to børn, og parret havde planlagt store livsomvæltninger.

Rohan Dennis stoppede karrieren i i fjor, familien var netop flyttet ind i et nyt hus i Medindie-bydelen i Adelaide, ligesom de havde planlagt at åbne deres egen vingård.

I stedet endte deres historie som et mareridt.

Efter Melissa Hoskins død har Rohan Dennis vakt opsigt ved at dukke op til både begravelse og mindehøjtidelighed for sin ekskone.