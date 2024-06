Hjælperytteren fra UAE Emirates bliver fjerde og sidste rytter på det danske landevejshold i Paris.

Den slidstærke hjælperytter Mikkel Norsgaard Bjerg bliver sidste brik på det danske OL-hold i landevejscykling til sommer.

Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Cykle Union oplyser i en pressemeddelelse, at UAE Emirates-rytteren er blevet udtaget som fjerde og sidste rytter til holdet, der udover Bjerg består af Mads Pedersen, Mattias Skjelmose og Michael Mørkøv.

Bjerg er sammen med Skjelmose også udset til at køre enkeltstart. Han erklærer sig "utrolig stolt" over at skulle til OL for første gang.

- Jeg er gået all in på at komme med. Siden december har jeg kun været hjemme 14 dage, og ellers har jeg bare kørt løb og været på træningslejre.

- Jeg valgte at køre Giro d’Italia og springer Tour de France over, for at kunne være helt klar til OL. Derfor er jeg også virkelig lettet over at blive udtaget, siger Bjerg i pressemeddelelsen.

I Giro d'Italia i maj var han med til at hjælpe Tadej Pogacar til en suveræn samlet sejr.

Samme hjælperolle kan han se frem til i landevejsløbet i Paris, hvor Mads Pedersen på forhånd er udpeget som dansk kaptajn.

- Jeg er hjælperytter til daglig og har specialiseret mig i netop det. Jeg ved, at jeg kan gøre en forskel for holdet.

- Vi har et stærkt dansk hold, og vi skal vise, at vi er klar til at køre med om medaljerne i Paris. Og så ser jeg frem til enkeltstarten. Jeg har arbejdet med enkeltstart i ti år, og jeg ved, hvad der skal til for at "peake" i den disciplin, siger Mikkel Norsgaard Bjerg.

OL åbnes i Paris 26. juli.

/ritzau/