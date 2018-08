Trods en stribe VM-titler i cykelcross vil det være en stor ting for Wout van Aert at vinde Danmark Rundt.

Nykøbing Falster. Tre år i træk er Wout van Aert blevet verdensmester i cykelcross, men det betyder ikke, at en samlet sejr i PostNord Danmark Rundt vil være et ubetydeligt punkt på cv'et.

Det fastslår den 23-årige belgier, efter at han med en andenplads på lørdagens enkeltstart udbyggede sit forspring i toppen af det danske etapeløb inden sidste etape.

- Det er et løb, der rangerer på niveau med Belgien Rundt, og i Belgien er det en ret stor ting at vinde det. Jeg kan forestille mig, at det samme gælder i Danmark for dette løb.

- Især er der mange unge, stærke danske ryttere her. Og jeg har aldrig vundet et etapeløb som dette før, så det er helt sikkert et stort skridt, siger Wout van Aert.

På den 19,1 kilometer lange enkeltstart efterlod han aldrig nogen tvivl om, at han ville forsvare sit forspring.

Da han drønede over målstregen i Nykøbing Falster, kunne han konstatere, at kun Mads Pedersen havde kørt hurtigere.

- Jeg ved, at sådan en etape passer mig. Det er fuld fart frem, og det er jeg vant til fra cykelcross.

- På den anden side er det en disciplin, der kræver en masse træning og en masse tid på enkeltstartscyklen. Men jeg har kun siddet på cyklen to gange, før jeg kom her. Det er ret sjovt, at jeg alligevel klarede det, siger van Aert.

I det samlede klassement er forspringet nu på 32 sekunder ned til Rasmus Quaade på andenpladsen, mens Lasse Norman er yderligere fire sekunder efter.

Belgieren forventer, at han kommer under beskydning på den sidste etape, der går fra Faxe til Frederiksberg.

- Helt sikkert. Løbet slutter først ved målstregen. Fredag forventede vi også en let etape, men så kom der sidevind, hvor de andre hold - især de danske - satte os under pres.

- Jeg forventer hårdt arbejde. 32 sekunder er rart, og jeg kan ikke blive indhentet alene af bonussekunder. Det er cool. Men arbejdet skal først gøres færdig, så kan vi feste bagefter, siger Wout van Aert.

/ritzau/