Alderstallene er blevet højere. For de fleste af dem er kampvægten også.

Det forhindrede dog ikke en række af de største, danske cykelkoryfæer gennem tiden i at svinge sig ud i at cykle fra bunden til toppen af Rundetårn hurtigst muligt tirsdag aften.

Rolf Sørensen, Jesper Worre, Jens Veggerby, Jesper Skibby, Jakob Piil, Brian Holm og flere fra den lille, eksklusive cykelforening DPCC - Danske Professionelle Cyclisters Club - tog udfordring op for at promovere foreningens nye bog.

Og allerede inden starten var der lidt nervøse træk at spore hos enkelte af legenderne.

Jesper Skibby med eventets kommentator, Eurosports Peter Piil Foto: Nils Meilvang Vis mere Jesper Skibby med eventets kommentator, Eurosports Peter Piil Foto: Nils Meilvang

»Jeg kommer satme ikke til at vinde. Det bliver nok enten Brian (Holm, red) eller Jens (Veggerby, red),« lød det fra Jesper Skibby, der lettere modvilligt var trukket i cykeltøjet.

'Lede Hunde & Kolde Kameler' hedder bogen, der er en efterfølger til foreningens første bog: 'Sort Kaffe & Hvide Sokker,' som er skrevet af Tonny Vorm og Søren Reedtz i samarbejde med i alt 19 tidligere medlemmer.

Mange af dem var til stedet tirsdag aften til enkeltstart i Rundetårns sneglede gang.

Én efter én blev rytterne sendt mod toppen med hujende fans i kanten af gangene, som var det en sommerdag i juli på franske bjergveje.

Jakob Piil, tidligere etapevinder i Tour de France, satte en super tid i Rundetårn. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jakob Piil, tidligere etapevinder i Tour de France, satte en super tid i Rundetårn. Foto: Nils Meilvang

Tilbage i 1971 gjorde Ole Ritter og Leif Mortensen det samme. Førstnævnte tog sejren. 55 sekunder fra bunden til toppen.

»Vi stod jo selv med vores forældre i hånden og så dem køre. Det var vores helte dengang, og nu får vi lov til at gøre dem kunsten efter,« sagde Brian Holm, der er præsident i DPCC, til B.T. om tirsdagens oplevelse.

Helt stærkt nok gik det dog ikke for ham.

Flere havde ellers peget på Brian Holm som den, der måske var i bedst form og derfor favorit til dagens specielle enkeltstart.

Brian Holm var stolt over at følge i fodsporene på sine cykelhelte Ole Ritter og Leif Mortensen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brian Holm var stolt over at følge i fodsporene på sine cykelhelte Ole Ritter og Leif Mortensen. Foto: Nils Meilvang

Men det endte faktisk med at være Brian Holms kollega, fra når han kommenterer cykelløb, der rendte med sejren.

Eurosports cykelkommentator, og tidligere professionel. Thomas Bay, forcerede Rundetårns brosten på 49 sekunder og 78 hundrededele, hvilket gav ham sejren med en tiendedel af et sekund ned til nummer to, Jakob Piil, mens tredjepladsen gik til Astana-sportsdirektør Lars Michaelsen.

»Aaaaarh, det havde jeg nok ikke regnet med. Jeg har ikke fået cyklet så meget på det seneste. Jeg ved, der er nogen, der cykler mere end mig - Brian Holm, Jens Veggerby, til tider også Rolf Sørensen,« sagde Thomas Bay, der lige langede ud efter konkurrenternes form:

»Jeg løber mere, end jeg cykler, og til 49 sekunders udladning, så kommer man åbenbart langt. Så har jeg lige fået cyklet et par gange om ugen her efter Touren. Det er åbenbart nok.«