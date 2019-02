'Et folk på to hjul. Rullende. Gennem byens brostensbelagte gader. Over de gule rapsmarker. Gennem den grønne skov.'

Læs de ord og forestil dig dem læst op af Jørgen Leths velkendte og karakteristiske stemme. Så kan du næsten høre Tour de France.

Erhvervsministeriet har i samarbejde med Jørgen Leth lavet en præstationsfilm om det kæmpe store cykelløb, hvor tre etaper skal køres i Danmark i 2021.

Og selvfølgelig er videoen lavet sammen med forfatteren og tv-manden, som i mange år har været fast kommentator, når Tour de France-cyklerne har rullet over danske skærme.

Så er det helt officielt: Tour de France kommer til #KBH og Danmark i 2021! #KBH er kåret som verdens bedste cykelby, så nu glæder vi os til at tage imod verdens største cykelløb. Se de tre danske etaper her. #dkmedier #TourstartDK #TDF2021 @tourstartdk pic.twitter.com/bsxC8RnD0n — Københavns Kommune (@koebenhavner) 21. februar 2019

På videoen, som kan ses øverst i artiklen, er det også tydeligt, at nyheden om de tre etaper på dansk jord har været længe kendt for Erhvervsministeriet og Jørgen Leth.

Her er nemlig videobidder af både sommer og sol og fra flere steder i Danmark.

Torsdag blev det bekræftet, at de tre første etaper ligger på dansk jord. Første etape bliver kørt i Københavns gader, og der bliver tale om en 13 km lang enkeltstart i hovedstaden. Anden etape får startby i Roskilde, hvor rytterne bliver sendt ud på 190 km, inden de kommer i mål på Fyn.

Mens tredje etape bliver med Vejle som startby, mens Sønderborg får æren af at blive målby i den sidste etape på dansk grund. Distancen på tredje etape bliver 170 km.