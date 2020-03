Nu er den gal igen.

Hidsigproppen Gianni Moscon har endnu en gang gjort sig negativt bemærket.

I søndagens udgave af Kuurne-Brussel-Kuurne kastede den italienske Team INEOS-rytter nemlig en cykel efter belgiske Jens Debusschere, der kører for Vital Concept-B&B Hotels.

Du kan se den bizzare episode i klippet øverst.

Gianni Moscon (th.) sammen med Chris Froome (tv.). Foto: Anne-Christine POUJOULAT Vis mere Gianni Moscon (th.) sammen med Chris Froome (tv.). Foto: Anne-Christine POUJOULAT

Episoden opstod efter et styrt i feltet, hvor begge ryttere røg en tur i vejkanten, og det var her, bægeret flød over hos Moscon.

De to ryttere lå ved siden af hinanden i feltet, da styrtet skete, og på tv-billederne kan man se, at italieneren bliver stiktosset, da han vælter sammen med belgieren.

Herefter skældte en chokeret Debusschere ud på Moscon, der blot lod som ingenting og derefter at cyklede videre. Efter løbet har belgieren da også været ude og kommentere på episoden.

»Da jeg var i gang med at kravle væk fra vejkanten, blev der kastet en cykel, som ikke engang var min, mod mit hoved. Jeg måtte beskytte mig med min hånd, ellers havde den ramt mig i ansigtet,« siger belgieren til cykelmediet cyclingnews.

Belgiske Jens Debusschere. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Belgiske Jens Debusschere. Foto: DAVID STOCKMAN

»Det er ikke kun denne episode. Der er mange flere. Hvis du spørger rytterne i feltet om deres forhold til ham (Moscon, red.), så vil 90 procent af dem reagere negativt,« siger Debusschere videre til mediet.

Gianni Moscon blev efter episoden diskvalificeret midt under løbet, og det var da heller ikke første gang, at italieneren blev smidt ud af et cykelløb.

I 2018 blev han ligeledes smidt ud af Tour de France, fordi han på 15. etape slog ud efter Elie Gesbert, og den episode kostede ham dengang en karantæne på fem uger.

Søndagens Kuurne-Brussel-Kuurne blev i øvrigt vundet af danske Kasper Asgreen, der snød alle andre favoritter til sidst, da han kørte væk fra feltet et par kilometer før målstregen.