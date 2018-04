Hård træning, en stram kost og endnu mere hård træning. Sådan ser livet ofte ud for en cykelrytter, når formen skal være knivskarp.

Og knivskarp står den polske Lotto-Soudal-rytter Tomasz Marczynski i den grad på det sociale medie Twitter, hvor han i et nyt opslag fremviser et sæt muskuløse, glatbarberede ben, hvor blodårene i den grad også kan ses.

»Tre uger i højderne er overstået. Ser ud som om mine ben er klar til Ardenner-klassikerne,« skriver den 34-årige polak på sin Twitter-profil.

Three weeks in altitude done Looks like my legs are ready for ardens classics @Lotto_Soudal #goforit pic.twitter.com/yuKLJvnuhx — Tomasz Marczyński (@TMarczynski) 6. april 2018

Lars Baks holdkammerat har været på højdetræningslejr forud for Ardenner-klassikerne, og det kan i den grad ses på bentøjet.

Det er ikke første gang, at et sæt cykelben vækker opsigt. TIlbage i juli sidste år var der nemlig en anden polak, Paweł Poljański, der under Tour de France fremviste nogle absurde ben. Her var de dog - modsat landsmandens - i den mere trætte ende, og billedet gik viralt på de sociale medier.

After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance Et opslag delt af Paweł Poljański (@p.poljanskiofficial) den 18. Jul, 2017 kl. 10.04 PDT

Ardenner-klassikerne starter søndag, når Amstel Gold Race går i gang. Ugen efter bliver der om onsdagen kørt Fléche Wallone, inden Liége-Bastogne-Liége runder ugen af næste søndag den 22. april.