Jakob Fuglsang og resten af Astana-holdet har kastet sig over en helt særlig disciplin. Én, der er helt anderledes fra det, de beskæftiger sig med i hverdagen.

Cykelholdet har på Instagram og Twitter udgivet en rap som en del af en konkurrence, hvor præmien er de guldkæder, cykelrytterne har om halsen.

'Den første professonelle cykelrap af Astana. Talentfulde ryttere med endnu mere talentfulde rappere?' skriver cykelholdet til videoen. I klippet der er delt på holdets sociale medier, kan man blandt andet flere gange se Jakob Fuglsang, der også står og synger med.

'Vores trøje er i den blå farve, vi er det eneste hold, der har båret blåt før. Alle de andre blå hold er det bedre at ignorere,' lyder det i videoen på engelsk, hvor teksten også rimer mere i modsætning til på dansk.

The first ever Pro Cycling Rap, by Astana Pro Team! Talented riders, but even more talented rappers? #AstanaProTeam #AstanaRap #AstanaRappers pic.twitter.com/zL24wAqPNo — Astana Pro Team (@AstanaTeam) 14. januar 2019

'Vores ledere af banden - her er Jakob Fuglsang,' synges der om danskeren, der bliver kørt af holdkammeraterne i klippet i videoen. Her kan man også se cykelholdet i træningscenteret, og der bliver selvfølgelig også rappet om holdets målsætning.

'Det er Astanas ambition at være i føreposition, nu i god kondition' rapper Laurens de Vreese, som også understreger, at han rapper som den verdensberømte amerikaner Snopp Dogg.

Videoen er allerede blevet ret populær, og på Instagram er den i skrivende stund blevet afspillet knap 15.000 gange, og den har fået over 200 kommentarer.

På Twitter hitter den også med over 40.000 afspilninger, ligesom den er blevet delt over 300 gange.